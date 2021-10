Chumel Torres se burló en Twitter de las críticas de AMLO a la UNAM

Chumel comparó a la UNAM con universidades privadas a manera de burla Fotos: Cuartoscuro // Instagram@chumeltorres // Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador desató polémica con sus comentarios acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues lamentó que en los últimos años haya perdido su esencia al convertirse en una institución “individualista” y defensora de proyectos neoliberales.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente volvió a comentar sobre el tema con la misma postura, pues afirmó que “La UNAM se ha derechizado”, afirmación por la cual el youtuber Chumel Torres mandó un mensaje a través de Twitter para comparar de manera irónica a la institución educativa con universidades privadas.

“El ITAM, el Tec de Monterrey y la UNAM. Grandes universidades de derecha”, escribió Chumel.

El influencer también se burló de los seguidores del presidente con el siguiente mensaje: “‘La UNAM es neoliberal’, dijo esta mañana López Obrador. Qué cosa tan difícil ser chairo, me cae”, tuiteó

De la misma forma, Chumel criticó al presidente por mostrar el video en el cual se le vio jugando béisbol, pues comentó: “Me alegra muchísimo pero… ¿no es horario laboral, señor?”.

Chumel es un constante crítico de AMLO por redes sociales (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Chumel es un constante crítico de López Obrador, pues casi todos los días publica uno o varios mensajes a través de su cuenta de Twitter donde se burla de sus declaraciones o utiliza un tema concerniente al mandatario para hacer bromas.

Hace unos días el influencer opinó sobre los comentarios con los que AMLO recomendó a los jóvenes limitarse a la hora de jugar videojuegos violentos, pues afirmó que generan conductas peligrosas, Chumel tuiteó: “Y el día que el viejito se entere de como nos ponemos jugando UNO agárrense”, y “El gobierno presenta decálogo para jugar videojuegos. Perdón, niños sin quimios, estamos atendiendo lo importante”.

La UNAM respondió las recientes críticas de AMLO con un comunicado en el cual afirmó que siempre será una institución que respete las diferentes opiniones y posiciones políticas expresadas por su comunidad y sus egresados, pues la pluralidad de voces enriquece a la universidad.

En el comunicado se defendió a la Universidad de las acusaciones de individualismo, pues se afirmó que “El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación son incuestionables”, y se puso como ejemplo el apoyo a diversas organizaciones de la sociedad civil, a la población y a diferentes instituciones del gobierno tras los sismos de septiembre de 2017.

Asimismo, recalcó que la libertad de cátedra es una de sus mayores fortalezas, pues se pretende formar a profesionistas “De pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad”.

AMLO criticó la "derechización" de la UNAM FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

AMLO lamentó en sus declaraciones que personajes importantes dentro de la institución se dirijan con palabras ofensivas a la población:

“Un ex rector de la UNAM, que tiene mucha influencia, José Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no solo eso. Siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, y estamos hablando del rector. Afortunadamente no todos están así”, afirmó el mandatario.

Asimismo, criticó que los académicos y alumnos de la universidad no hayan alzado la voz durante gobiernos pasados para criticar el proyecto neoliberal:

“La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, del saqueo más grande en la historia de México y que la Universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante”, dijo el presidente.

