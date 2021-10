Los consejos de Patricia Armendáriz para tener éxito en los negocios: “hay que seguir una pasión interna”

La exparticipante del programa Shark Tank México es una de las mujeres más ricas del país.

Patricia Armendáriz, empresaria y actual diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual fue fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una de las personas más polémicas de la vida pública.

Su escándalo más reciente se dio el pasado miércoles, cuando publicó en sus redes sociales un mensaje, en el que pedía pruebas de los padres y madres de las personas enfermas con cáncer sobre el desabasto de medicamentos en el sector salud.

La empresaria aseguró que ante la exigencia de pruebas no recibió ninguna evidencia sobre la falta de tratamientos. “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, escribió la también exparticipante del programa Shark Tank México.

Días atrás, la también diputada de Morena fue captada en la Cámara de Diputados con los ojos cerrados, por lo que parece que se encuentra dormida. Esta fue otra razón para que le llovieran críticas a la empresaria por redes sociales.

Actualmente, Armendáriz es diputada de Morena, partido fundado por AMLO. Foto: @PatyArmendariz/Twitter.

A pesar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta, Armendáriz es una de las mujeres más ricas y poderosas de México, y ha logrado crear una gran fortuna gracias a su buen manejo del dinero y su gran habilidad para hacer negocios.

La mujer ha compartido, en diversas ocasiones, algunos consejos que le han permitido tener éxito en el mundo del dinero, además, ha expuesto algunas ideas para superar la crisis por COVID-19.

De acuerdo con declaraciones de la economista mexicana que dio en 2019 en un TEDx Talks de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) (disponible en YouTube) uno de los problemas con los inversionistas es que no saben qué hacer con su dinero, aconsejó que es importante hacer un patrimonio propio por necesidad social, tomar conciencia de aquello en lo que se quiere emprender y seguir una “pasión interna”.

“¿Un emprendedor se hace? no, ¿un emprendedor nace? no, es un rollo de que tengo este dinerito ¿con qué emprendo?, es un rollo de que tengo una pasión interna y la quiero desarrollar porque así soy”, declaró.

(Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Armendáriz Guerra apuntó que lo primero que se necesita para ser un buen emprendedor es la “pasión interna”, encontrar aquella actividad que haga vibrar a cada uno de manera individual. Lo define como un hilo conductor que guiará al proyecto, una vez identificada la pasión el siguiente paso es preguntarse si dicho gusto tiene un efecto social, responder a la pregunta ¿qué le hace falta a la sociedad?

“Cualquier cosa tiene que tener un efecto social, si no le hace bien a la sociedad, olvídalo, no hay manera de que ese sea tu objeto de desarrollo profesional como emprendedor”, compartió la empresaria.

Un consejo más que se suma a esta lista de emprendimiento es el punto de diferenciación, distinguir el nuevo producto del resto que existen en el mercado. Habló de crear productos exclusivos, patentarlos y defender la idea para evitar que otras empresas copien o roben la idea. En consecuencia, también es importante conocer tu mercado, ya que los productos son una hipótesis, y deben estar preparados para los cambios que el mercado demande.

Sus consejos no solo se enfocan en jóvenes emprendedores, también ha compartido algunas ideas que ayudarán a experimentados empresarios para enfrentar los problemas que trajo la pandemia por el nuevo coronavirus.

Patricia Armendariz (Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

“La crisis es una oportunidad”, destacó en una video-entrevista para GQ México realizada en mayo de 2020 (disponible en YouTube), donde argumentó que, con su experiencia de la crisis financiera de 1994 en el país, la forma para salir de este problema es verla como un espacio de crecimiento, asumirla con tranquilidad y tener estrategias creativas.

Defendió que las herramientas digitales son un campo que las empresas deberán asumir en sus proyectos futuros, ya que reducirá los tiempos de traslados que generan las grandes ciudades como la Ciudad de México y que permite tener un mejor rendimiento de producción y toma de decisiones.

