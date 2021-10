De qué habló Marcelo Ebrard con el millonario Elon Musk

Ebrard se sorprendió de la petición que Elon Musk hizo al Gobierno de México Fotos: Cuartoscuro // Bloomberg

Durante la reunión que Marcelo Ebrard sostuvo con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la cual también estuvieron presentes mandatarios del sur, el canciller habló de la cercana relación que han formado los dos países durante la pandemia, argumento que ilustró al revelar que sostuvo una conversación con el multimillonario Elon Musk, dueño de las compañías Tesla y SpaceX.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contó que el empresario le pidió la reapertura de plantas industriales en México que eran imprescindibles para la producción de las compañías que dirige en territorio estadounidense, así lo detalló el canciller:

“Un día me habló Elon Musk de Tesla y me dijo: ‘Oye, ustedes tienen cerradas plantas en México que paralizan toda la producción que tenemos’, y yo: ‘ah, ok, mándame la lista’. Pensé que iban a ser algunas, pero fueron 127. Van desde Puebla hasta Chihuahua y muchos otros lugares del país”, contó Ebrard, quien dijo haberse sorprendido por el elevado número.

Aunque el canciller no reveló la fecha exacta de la llamada, sí dijo que sucedió durante la pandemia, pues en algunos estados el semáforo epidemiológico no permitía que las actividades económicas, como la producción industrial, se desenvolvieran con normalidad.

Ken Salazar abandonó la reunión por un malestar EFE/ Secretaría de Relaciones Exteriores

La reunión con los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz tuvo como finalidad presentar iniciativas para incentivar la inversión estadounidense en el sur de México como parte de la integración económica entre los dos países.

El encuentro del embajador con los mandatarios, el secretario de la SRE y la titular de la Secretaría de Economía (SE) Tatiana Clouthier que se realizó en el estado de Tabasco, terminó prematuramente debido a que Ken Salazar presentó un malestar que le impidió continuar.

Salazar afirmó que había comido “frutas muy ricas”, pero que le habían caído mal, por lo que se retiró rápidamente del podio desde el cual dio unas palabras para inaugurar el foro y afirmó que el presidente Joe Biden les mandaba saludos a los presentes.

Los mandatarios de los estados sureños pidieron al embajador generar empleos para evitar la migración a país norteamericano pues la situación fronteriza pasa en estos momentos por una situación delicada.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, indicó que el tema de los flujos migratorios representan un reto para ambos países, por lo que la solución se debe dar en conjunto a través de un diálogo bilateral.

El embajador Salazar se reunió con estudiantes de Tabasco después de su reunión con gobernadores (Foto: Twitter/ @USAmbMex)

Asimismo, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, expresó su preocupación por la necesidad de su gobierno por una mayor presencia de empresarios estadounidenses para atender las necesidades comunitarias y de trabajo de los migrantes que ingresan por el estado hacia la frontera norte, a quienes las autoridades ya brindan atención.

“Los rescatamos humanitariamente para que no sigan su camino hacia el norte, donde hay que decirlo, hay bandas del crimen organizado que abusan de ellos, y luego son discriminados”, dijo Escandón.

Por su parte, la gobernadora de Tabasco, Layda Sansores propuso a sus colegas formar una unión con el fin de cooperar para alcanzar un mayor desarrollo económico y bienestar social en el sur del país, pues argumentó que sus territorios cuentan con agua, petróleo y gas, por lo que deberían destacar ante los otros estados.

“Si hiciéramos una gran alianza con nuestros hermanos gobernadores, estos siete estados de la República no necesitaríamos nada del resto del país, tenemos el agua, el petróleo, el gas, el turismo, la cultura, la generosidad de su gente, yo creo que ya es hora que llegue la justicia”, dijo la gobernadora.

SEGUIR LEYENDO: