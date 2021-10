El ‘Chapo’ Guzmán rechazó compartir celda con Steve Bannon: la sátira de The New Yorker

Joaquín "Chapo" Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa (FOTO: ARCHIVO/ ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El que fuera asesor de Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, Steve Bannon, está apunto de ser declarado en desacato al Congreso, por no acudir a declarar cuando se le ha citado, por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Eso abriría una remota (aunque no imposible) posibilidad de que incluso llegara a prisión. Y si fuera el caso que lo encerraran en Nueva York, podría toparse de compañero al mismísimo Joaquín Guzmán Loera, el ‘Chapo’, quien ya ha dicho que “bajo ninguna circunstancia” accedería a compartir una celda con el exconsejero de Trump... o al menos así ironiza un artículo de The New Yorker.

El icónico escritor de sátira de la revista, Andy Borowitz, es el autor de la hipotética escena y cita al capo que según su relato había declarado tal postura “por precaución”, por si acaso empezaban a sortear la posibilidad de asignarlo como su compañero de celda

“Si el Departamento de Justicia está buscando un lugar para encerrar a Bannon, ni siquiera pienses en llevarlo conmigo’, dijo El Chapo, quien se encuentra detenido en ADX Florence, una penitenciaría de máxima seguridad. ‘No va a suceder.”, relata un fragmento del texto del experto en sátira.

Y agrega que el capo advirtió: “Ya salí de la cárcel por un túnel y puedo hacerlo de nuevo”.

Incluso, para “dar más rigor” a su reporte, señalo que el sentir del Chapo ya se había esparcido en la prisión que lo alberga, prueba de ello una petición con dos millones de firmas, en negativa también de compartir su espacio con Bannon. Mientras que, según Borowitz, el Procurador General de EEUU, Merrick Garland, había limitado a decir: “No puedo decir que lo culpo”.

El ultraderechista Steve Bannon (i), cercano al expresidente Donald Trump (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW)

Cabe recordar que Andy Borowitz es un afamado escritor, originario de EEUU, una de las firmas más conocidas de la legendaria revista y un cómico que satiriza los hechos noticiosos que ocurren en su país.

Lo que sí es verdad es que el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha aprobado este martes por unanimidad declarar en desacato al Congreso a Steve Bannon.

Ahora el informe aprobado por los nueve miembros del comité, siete demócratas y dos republicanos, se remitirá a la Cámara de Representantes, que tendrá que respaldarlo para enviar a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia la propuesta de acusar al aliado de Trump de desacato, informa la cadena estadounidense CNN.

Fotografía tomada el pasado 6 de enero en la que se registró a seguidores del expresidente republicano Donald Trump, al ingresar a la fuerza al Capitolio de los Estados Unidos, en Washington DC (FOTO: EFE/Jim Lo Scalzo)

El informe de desacato señala los esfuerzos del comité para conseguir que Bannon cumpliese con una citación para declarar como testigo del ataque al Capitolio, mientras este no se presentó a una cita programada para el pasado jueves. Además, apunta que el exasesor habría hablado con Trump directamente sobre los planes para el 6 de enero.

“El señor Bannon parece haber desempeñado un papel multifacético en los acontecimientos del 6 de enero, y el pueblo estadounidense tiene derecho a escuchar su testimonio de primera mano sobre sus acciones”, indica el informe de la comisión.

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, ha indicado que se espera que la Cámara de Representantes vote el informe el próximo jueves.

La acción intensifica un enfrentamiento legal en ciernes que marcará la primera prueba del poder del comité para contrarrestar los intentos de Trump de frustrar su investigación sobre las circunstancias del ataque al Capitolio por parte de sus partidarios, que hirió a decenas de agentes de la ley e interrumpió la certificación del Congreso de los resultados del Colegio Electoral de 2020.

En concreto, Bannon se ha negado a testificar o a proporcionar documentos al comité por indicación de Trump. El abogado de Bannon, Robert Costello, ha escrito al comité que su cliente no testificaría ni aportaría otras pruebas hasta que el panel llegue a un acuerdo con Trump o un tribunal sopese el privilegio ejecutivo, recoge la agencia Bloomberg.

El comité ha rechazado el privilegio ejecutivo, mientras el presidente de la misma ha indicado que el ex asesor “cumplirá con la investigación o se enfrentará a la consecuencia”.

“Bannon parece estar haciendo valer una defensa de privilegio ejecutivo a la citación que la Administración de (el presidente, Joe) Biden supuestamente no apoya”, dice el informe del Servicio de Investigación. “Bannon podría enfrentarse a una amenaza más creíble de enjuiciamiento penal de lo que fue el caso en otras referencias recientes de desacato al Congreso”, agrega.

Además, la aprobación del comité se produce un día después de que Trump presentara una demanda en el Tribunal de Distrito de Washington para bloquear el acceso de los Archivos Nacionales a los registros aún secretos de su presidencia, alegando que esa solicitud era demasiado amplia.





