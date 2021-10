“Inocente palomita”: Fox tundió a Ebrard por sus aspiraciones presidenciales

El ex presidente Vicente Fox arremetió contra Marcelo Ebrard por sostener su inocencia en el caso del desplome de la Línea 12 del Metro (Fotos: Twitter @VicenteFoxQue // EFE)

“Inocente palomita con aspiración presidencial”, le dijo el ex presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, luego de que en una declaración intentara sostener su inocencia en el caso del desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Y es que este día, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien inauguró la Línea 12 del Metro cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, dijo estar contento con su administración (2006-2012).

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara ... Actué profesional y de una manera íntegra (...) Yo cumplí con mi deber en ese momento”, dijo el ahora canciller.

Por ese motivo, el ex presidente panista arremetió en su contra, sugiriendo que está subrayando su inocencia para no manchar su oportunidad de ser candidato presidencial por Morena en el 2024.

Vicente Fox contra Marcelo Ebrard (Foto: Captura de pantalla)

“Marcelo, ‘inocente palomita’ con aspiración presidencial. A poco no sabes de donde viene el ramalazo?? Una clave, viene de la procuradora de CDMX. Adivina, adivina ??” [sic], dijo Fox desde Twitter.

A su publicación añadió el titular de un medio de comunicación sobre la declaración del canciller, en donde “se escuda por el desplome en L12″.

Según lo que Ebrard Casaubon señaló este día, era “muy difícil” supervisar las obras al encabezar el gobierno capitalino, razón por la que se habría creado el organismo autónomo “Proyecto Metro”, en el cual intervinieron empresas e instituciones para levantar la nueva ruta.

“El encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo.

Labores de rescate en el desplome de vagones de la Línea 12 del Metro (Foto: Twitter/@CNPC_MX)

(...) Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), ICA - que ganó una licitación internacional-; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México; constructoras o empresas reconocidas; certificación a cargo de unos grupos internacionales más importantes... es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno”, aseveró.

Luego del desplome registrado en un tramo entre la estación Olivos y Tezonco de la Línea 12, en donde 26 personas murieron y más de 60 resultaron lesionadas, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, las cuales dieron a conocer sus conclusiones este 14 de octubre.

Cabe recordar que las autoridades capitalinas dieron a conocer unos resultados, y por otro lado, la empresa DNV hizo otra investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, la titular Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy Ramos, señaló que las evidencias estaban divididas en dos grandes componentes: el primero en el peritaje de la dependencia sobre las causas y el deslinde de responsabilidades de personas físicas y morales.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard sostuvo su inocencia tras el colapso de la Línea 12 del Metro (Foto: SRE/archivo)

Según Ulises Lara, vocero de la fiscalía, el colapso se debió a una falla súbita que ocurrió en 1.9 segundos derivado a errores de construcción.

“El diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo, el colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción”, aseveró el funcionario.

En ese sentido, Ulises Lara, dijo que el peritaje de la fiscalía reveló que los pernos habrían estado mal colocados así como que habrían usado materiales inadecuados para la construcción.

Por los motivos anteriores la fiscalía informó que presentó las 10 primeras denuncias por el accidente de la Línea 12 del Metro. Por otro lado, el dictamen de DNV, presentado el 7 de septiembre pasado, ya había apuntado a que el pandeo de vigas por falta de pernos funcionales fue lo que provocó el colapso en la Línea 12 del Metro.

