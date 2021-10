AMLO negó tener información sobre denuncias contra Peña Nieto; aseguró que la Fiscalía es autónoma

AMLO negó tener información sobre denuncias contra Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener información acerca de las supuestas denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su antecesor, Enrique Peña Nieto. En conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló que la FGR es independiente, cuestión que se irá internalizando.

“La Fiscalía es autónoma, yo lo que he planteado es que no debe haber persecución política, no se deben fabricar delitos, justicia, no venganza”, manifestó.

