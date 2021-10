“Con un patín en el trasero”: Vicente Fox despotricó contra AMLO por costos del gas LP

Vicente Fox es una de las figuras políticas que más ha criticado a AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente utilizó sus redes sociales para criticar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez los reclamos del blanquiazul fueron a causa de los altos precios del gas LP, cuyo precio máximo será de 25.25 pesos por kilo en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con el tabulador de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Ante esto, el ex presidente mexicano aprovechó la ocasión para cuestionar los precios del combustible y también para manifestar su postura sobre la creación de la empresa estatal Gas Bienestar, cuyo proyecto fue impulsado por el jefe del Ejecutivo federal con el fin de cuidar la economía de las familias mexicanas mediante la adquisición de gas LP a precios razonables.

“¿Pues no que no, López? ¿...que el gas no subía? Además el tiradero de dinero en Gas Bienestar. Doble pérdida. Así tratas a los pobres, con un patín en el trasero”, escribió el ex mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter, medio por el cual recientemente criticó los altos niveles de violencia registrados en el estado de Zacatecas, cuyo gobernador es el morenista David Monreal Ávila.

El ex mandatario mexicano se pronunció por los elevados costos del gas LP (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Las reacciones de los internautas a la publicación del político de 79 años no se hicieron esperar y aunque algunos usuarios secundaron sus comentarios con respecto a los costos del gas LP y de la creación de la empresa estatal Gas Bienestar. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter descalificaron al ex presidente mexicano y lo acusaron de “rapiña” durante su sexenio.

“Son empresas privadas las que siempre ponen los precios que quieren”, “El marihuas no sabe que los precios del gas se están incrementado en todo el mundo”, “¿De cuándo acá te interesan los pobres?”, “Tu nivel de debate parece de un fifí, de esos que tienen línea de crédito en Elektra” y “La Chachalaca siempre dando la información a medias, subió el gas LP a nivel mundial”, fueron algunos comentarios que recibió el ex mandatario.

Cabe destacar que, tras el tabulador presentado por la CRE, la medida de control de precios gubernamental para “evitar el abuso de los distribuidores” ya no tienen efecto, pues actualmente en 24 entidades del país ya registran mayores tarifas que en julio pasado, cuando alcanzó su mayor nivel del año y previo a las medidas reduccionistas.

En este contexto, se estimó que el precio promedio del gas LP a nivel nacional será de 26.47 pesos por kilogramo, lo que significó un incremento de 42 centavos respecto a la semana pasada, cuando estuvo en 26.05. Es decir, ahora 57 centavos más alto respecto a los observados hace dos meses.

Recientemente, el panista se quejó del decreto para regularizar a los llamados "autos chocolate" (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Recientemente, Vicente Fox Quesada también se pronunció en contra del decreto firmado por AMLO para regularizar a los llamados “autos chocolate” en la frontera norte del país y aseguró que el proyecto tendrá consecuencias negativas en la industria automotriz nacional. “Por más que trates de endulzarlo es una regada más. Se perderán muchos empleos en la industria automotriz mexicana. ¡¡Corrige!!”, escribió el panista en Twitter.

Cabe destacar que la polémica de “autos chocolate” inició en 2019, cuando diputados del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propusieron legalizarlos con el argumento de recaudar 50.000 millones de pesos adicionales por 18 millones de vehículos irregulares existentes.

“Se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión”, expresó durante su encuentro con la prensa. Sin embargo, el mandatario aseguró que el trámite para certificar a dichos vehículos será por una “cantidad no excesiva”, resaltó AMLO, quien reconoció que gran parte de la población que hace uso de estos automóviles no tiene los recursos económicos suficientes para adquirir el bien en una agencia.

