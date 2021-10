Un Manual de Autodefensa para vivir sin morir en el intento

La ilustradora Luci Gutiérrez publicó recientemente su segundo libro: Manual de Autodefensa.

Luci Gutiérrez elaboró un Manual de Autodefensa ante el enemigo público número uno, la dolencia que todas y todos enfrentan de alguna manera: la vida, que ella describe como “un peligro continuo. Son riesgos por todas partes”. Ante esa realidad, la autora dibujó una práctica guía, con el objetivo de evadir, o al menos enfrentar con gracia, las amenazas constantes de la vida.

A diferencia de la guerra, donde el objetivo es derrotar a un enemigo, la autodefensa se trata de una estrategia para librar la amenaza de la mejor manera posible, sin importar la victoria o el fracaso, lo más primordial es salir con vida de la vida misma. Luci Gutiérrez identifica que para ello, “lo que hacemos es intentar [...] de la mejor manera que sabemos. Y por eso el manual de autodefensa, porque es la manera que encontramos de superar la vida, de transitar por ella”.

En su segunda publicación de este tamaño, la autora explora a través de dibujos y viñetas, los intentos -y fracasos- de sobrevivir al día a día. Atraviesa temas como el amor, la familia y la amistad, sin embargo, ante todo, su materia prima es la condición humana: “cuando salgo a dibujar, dibujo gente. No dibujo ni la farola ni el espacio ni plantas ni animales, lo único que dibujo es gente porque es lo que me lo que me interesa”.

Manual de autodefensa es un libro de ilustración cargado de humor.

Y de la gente, ella confiesa, “me suelo centrar en la parte negativa, es lo que me divierte”. Así, el Manual de Autodefensa de Luci Gutiérrez se convierte también en un compendio de pequeños fracasos a la hora de evadir las tragedias diarias.

Como cuando alguien se cae en la calle y de entre la multitud que presta ayuda, una persona se queda de pié conteniendo la risa, la autora describe esa vocación por ilustrar los tropiezos como “hacer travesuras, dibujar cosas malas”, siempre buscando la diversión. Así, la risa se convierte en su primera estrategia de autodefensa.

Ella, de hecho, se ríe cuando dibuja sus viñetas que se publican en medios hispanos y angloparlantes. Luci Gutiérrez no sólo es autora de El Manual de Autodefensa y de English is not easy, sino que también colabora con medios como The New Yorker, The New York Times, The Washington Post y Wall Street Journal. Además, la ilustradora también colabora en el diseño editorial de diversas publicaciones.

English is not easy resultó de la estancia de Luci Gutiérrez en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, fuera de los trabajos por encargo, Luci Gutiérrez lleva una vida paralela como ilustradora. Las huellas de esos días alternos en los que dibuja para ella misma, cuando se dedica a “dibujar sin propósito” y experimentar, se encuentran en una libreta que lleva en el bolso siempre. Al mencionarlo, el cuadernillo se asoma en la videollamada y revela de un vistazo algunos dibujos incompletos. Ella admite, eso sí, que la ocupa menos ahora que tiene el celular disponible para dibujar en el momento en que se aburre.

Ella cuenta que son justo los personajes y momentos que conforman esa colección personal los que llegaron a poblar las páginas de su nuevo libro. Acerca del Manual de Autodefensa, Luci Gutiérrez revela que “es mi conclusión de llegar a la madurez [de joven] veía siempre a los adultos como muy seguros de sí mismos; no todos felices, pero satisfechos.pensaba que ese momento me llegaría y al ver que no llega nunca y que van pasando los años, ya he llegado a la conclusión de que eso no existe, ese ideal que yo tenía de adulto no existe. La tesis del libro es que cada uno hacemos lo que podemos y ya está bien”.

