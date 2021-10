“Son pedacería machista”: Fernández Noroña arremetió contra foto de la alianza “Va por México”

Aunque el petista se sumó a las críticas que desató la fotografía de "Va por México", algunos internautas le recordaron que en 2019 incurrió en comentarios machistas (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Recientemente, integrantes de la coalición opositora “Va por México” compartieron una fotografía en la que posaron tras una reunión en la que ratificaron que la alianza seguirá funcionando a favor de “las mejores causas del país”.

Algunos de los miembros que participaron en la junta fueron Claudio X. González Guajardo, Gustavo de Hoyos, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Marko Cortés, quien el pasado martes 12 de octubre recibió su constancia para iniciar con sus labores de dirigencia dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

En este contexto y tras la difusión de la instantánea, el diputado Fernández Noroña usó su cuenta oficial de Twitter para lanzarse en contra del bloque opositor y se sumó a los comentarios de varios internautas que criticaron la nula participación de mujeres dentro de la reunión que sostuvieron los miembros de “Va por México”.

La fotografía compartida por integrantes de la coalición "Va por México" fue altamente criticada por la nula presencia de mujeres (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

“La derecha machista y excluyente” y “Esos son pedacería machista, hombres no hacen ni uno. aún echándolos a todos en una licuadora”, fueron los comentarios con los que el político de 61 años se sumó a la conversación en la que cuestionaron a González Guajardo sobre la falta de presencia femenina dentro de la coalición.

Sin embargo, los internautas también se quejaron sobre los miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han realizado comentarios machistas y se encargaron de recordarle a Fernández Noroña que Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que como legislador incurrió en violencia política de género en contra de su homóloga Adriana Dávila Fernández, debido a la forma en que se expresó durante un acto público en el estado de Tlaxcala.

La conclusión a la que llegó el consejo del órgano electoral surgió luego de que el pasado 4 de octubre del 2019 realizó el siguiente comentario : “La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la ching*da. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Ante esto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el anteproyecto sancionador contra Fernández Noroña, donde, entre otras exigencias, se pidió al petista que se disculpara con la diputada del PAN por tales comentarios.

Gerardo Fernández Noroña se retractó de las acusaciones que presuntamente realizó a Adriana Dávila, diputada del PAN, cuando en la sesión pasada se discutía el tema de la trata de personas en Tlaxcala (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, el diputado descartó pedir una disculpa a Dávila Fernández y publicó el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “Diré la verdad. No ejercí ninguna Violencia De Género y no pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso”.

Recientemente, el legislador arremetió en contra del panista Gabriel Quadri de la Torre, debido a que este aprovechó la conmemoración del 54 aniversario luctuoso de Ernesto “Che” Guevara para mencionar que el guerrillero “subyugó” al pueblo cubano tras el levantamiento orquestado por el oriundo de Argentina. Tras la declaraciones del ex candidato presidencia, Fernández Noroña lo tildó de “enfermo”.

“Cuadrito es un tipo enfermo. En verdad es un perturbado, hoy lo acreditó con creces en la tribuna de la Cámara de Diputados”, escribió el petista en respuesta a un tuit del periodista Jairo Calixto, donde se burlaba de Quadri por sus arrebatos contra la 4T y su fe en la coalición “Va por México”.

