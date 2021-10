Los mejores memes de Carlos Muñoz, el instructor que brinda consejos para volverte millonario

Después de convertirse en trendig topic tras causar polémica por la circulación de un video humillando a un joven mesero, el coach empresarial y emprendedor Carlos Muñoz subió a sus redes sociales un video pidiendo disculpas sobre lo ocurrido, sin embargo, no es la primera vez que el empresario se vuelve viral por sus afirmaciones.

En marzo del 2021 Diego Ruzzarin y Carlos Muñoz sostuvieron un debate sobre el tema de marketing en el cual el empresario sostuvo que Ruzzarin desperdiciaba su talento al dedicarse a transmitir energía negativa, aunado a esto, argumentó que si canalizara su energía tendría un engagement más poderoso.

Las posturas del coach empresarial representaron una humillación pública al ser contestadas por Diego, quien constantemente cuestionó sus posturas refiriéndose a ellas como meras opiniones sesgadas por una ideología y un échale-ganismo.

Carlos se veía bastante alterado ante las respuesta de Diego, “ Yo prohibiría algunas partes de tu comunicación, yo literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura por el efecto que estás teniendo en generaciones de abajo”, subrayó el queretano.

Luego del fracaso en el debate contra Diego Ruzzarin, Carlos Muñoz justificó su fracaso en una entrevista con el youtuber Gusgri sosteniendo que su derrota se debía al haberse puesto un pedón un día antes con Alejandro Fernández.

“Larga historia wey, yo llegué muy cansado a ese debate, me puse un pedón con Alejandro Fernández una noche antes, eso ya lo he platicado, llegué cansado y al día siguiente tuve una agenda de trabajo completa, yo doy clases obviamente de los programas míos, tuvimos una sesión con inversionistas, luego tuve una comida con mis miembros máster y me fui en helicóptero a una junta con un socio que tengo, regreso”, dijo Carlos Muñoz.

El empresario queretano también promueve la educación financiera a través de cursos que lleva a cabo, no obstante, sus cursos se encuentran en un rango de entre 15 mil pesos a 40,000 USD, haciéndolos poco accesibles al público.

Sus desafortunadas intervenciones basadas en sus creencias de bienestar financiero, el pasado miércoles generaron que Muñoz se hiciera tendencia en redes sociales al postear un video de una de sus conferencias en youtube en las que se refirió a un mesero como una persona que “no tiene hambre” al no haber ahorrado para pagar su curso.

Luego de la amplia gama de críticas, Carlos subió a su red social de instagram un video en el que habla de su estilo agresivo de comunicación para poder buscar un impacto y crecimiento en la mayor cantidad de personas posibles, agregó que esta forma de ser puede ser tomada como algo agresivo, insultante y negativo, si se saca de contexto.

Los comentarios en las redes sociales sostuvieron que la postura de Carlos concentraba un discurso clasista basado en la humillación ajena. Muñoz es una figura pública constantemente criticada por el contenido de sus cursos de emprendimiento y opiniones sobre el mercado, ya que estas se basan en argumentos de positividad tóxica .

El auge de una figura como Carlos se sustenta sobre sus redes sociales y contenido, mismo que busca promover y aportar un futuro famoso y con ventajas económicas a todo aquel que consuma su contenido. El discurso que generalmente emplea el empresario habla de la potencialidad de las habilidades cognitivas para “progresar económicamente ”.

