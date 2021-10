“Basta de impunidad”: senadoras del PAN colgaron manta con fotografías de Lozoya

Las legisladoras pidieron a la FGR dejar de darle un trato especial a Lozoya (Fotografía Twitter: SenadoresdelPAN)

El pasado fin de semana se dieron a conocer fotografías de Emilio Lozoya Austin, antiguo director de Petróleos de México (PEMEX), cenando en un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec. El ex funcionario enfrenta varios procesos penales en su contra, entre los que se encuentran operaciones con recursos de procedencia ilícita, diversos cargos de corrupción y difamación.

Las imágenes causaron indignación y un debate que se ha extendido hasta instancias gubernamentales, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se expresó al respecto en la conferencia de prensa matutina del día lunes, donde afirmó que la presencia de Lozoya en el restaurante “es legal, pero inmoral”, debido a que se encuentra recibiendo un “trato especial” por parte de las autoridades.

El día de hoy, las senadoras Martha Márquez, Kenia López, Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional (PAN) colgaron una manta en el Patio del Federalismo en el Senado de la República, en la cual se mostraron las imágenes del ex funcionario público acompañado de la leyenda “¡Basta de impunidad!”.

Las senadoras reprobaron las acciones de las autoridades ante el caso (Foto: Twitter)

Xóchitl Gálvez expresó su inconformidad por lo ocurrido el pasado fin de semana, pues Lozoya había afirmado ante un juez civil que se encontraba en arraigo domiciliario, por lo que no podía acudir con la autoridad que lleva su proceso por difamación:

“Realmente creo que hay impacto de impunidad, no es posible que el señor Lozoya se dé el lujo de abandonar su arraigo domiciliario que adujo a la periodista que lo demandó. Dijo que no podía presentarse a la audiencia con el juez, porque estaba en arraigo domiciliario y resulta que el señor se va a cenar”, dijo la legisladora.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) se debe hacer cargo de la situación y tratar al inculpado como se ha hecho con otras personas:

“A mí no me importa qué cene o dónde cene, el problema es el mensaje que se le manda a millones de mexicanos de un delincuente confeso. De un delincuente que recibió 10 millones de dólares en sus cuentas y que con el pretexto de criterio de oportunidad, donde anunció que presentaría una serie de Netflix de videos inculpando a otros personajes y a la fecha sólo han sido dichos. Me parece que la FGR debería de revisar la prisión domiciliaria de este señor por prisión preventiva oficiosa que se le ha aplicado a otros personajes”, expresó Gálvez.

Kenia López afirmó que no se le debería permitir "a un delincuente como él" darse grandes lujos en libertad (Foto: Twitter)

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, reprobó la tolerancia de las autoridades ante los actos de Lozoya, pues afirmó que “es una afrenta para los mexicanos que un delincuente como él se de grandes lujos”.

El día sábado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza publicó a través de su cuenta de Twitter las fotografías de Emilio Lozoya cenando en el restaurante Hunan en el Paseo de la Reforma al lado de Doris Beckmann Legorreta, hermana de Juan Domingo Beckmann, dueño del Tequila Cuervo.

La periodista relató en su columna Sobremesa, que el día del encuentro se había reunido con las autoridades que están revisando su demanda en contra del ex director de PEMEX por difamación, y al recibir imágenes del chihuahuense cenando en el conocido restaurante se trasladó al lugar para encontrarlo “aún con brazalete”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) afirmó el día de ayer en un comunicado, que se están tomando las medidas necesarias para mantener a Lozoya dentro de las listas de control para evitar que pueda salir del país, ya sea por medios aéreos, marítimos o terrestres.

SEGUIR LEYENDO: