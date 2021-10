El expresidente Vicente Fox estalló contra Andrés Manuel López Obrador luego de que este anunciara que encargaría a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, operar los programas sociales de la 4T (cuarta transformación) en ese estado. De acuerdo con el extitular del Ejecutivo, se trata de un ejercicio de opacidad, pues en sus “tiempos”, los encargados de revisar la asignación de recursos públicos eran el Congreso, organismos independientes y organismos internacionales.

“Cuanta arbitrariedad. Cuanto cuatismo. Cuanta opacidad. En mis tiempos todos los programas eran verificados por: . El congreso, . Por organismos independientes, . Por organismos internacionales. Peso por peso, persona por persona!!”, escribió el panista.

Por su parte, el mandatario refrendó su compromiso con el pueblo michoacano y otorgó a Ramírez Bedolla su representación en la entidad. “Decidimos estar en el corazón de Michoacán, para expresar nuestro apoyo al pueblo michoacano, y vamos a tener más acciones en beneficio del pueblo de Michoacán”, repuso.

“Vamos a que él armonice todas las acciones para el bienestar del pueblo, que esté pendiente de la pensión para adultos mayores. Esto ya lo sabe el secretario de Bienestar. Lo mismo las becas para niños, jóvenes y superior. Va a trabajar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, les vamos a seguir quitando a los jóvenes las bandas de delincuentes”, agregó el tabasqueño.

Y es que Vicente Fox se ha caracterizado por ser uno de los mayores críticos del presidente López Obrador, la semana pasada, tras estallar el escándalo entre el tabasqueño y la senadora del PAN, Lilly Téllez, el exmandatario no dudó en posicionarse al respecto celebrando que la legisladora le dio un “calambre” a AMLO y, además, descubrió su talón de Aquiles. Para concluir su mensaje publicado en Twitter, instó a las mujeres a seguir resistiendo para recuperar al país.

“Lilly le diste un gran calambre!! Bravo, demostraste que le tiene panico: . Al senado . A la cámara . Al extranjero Y...... . A la mujeres. Descubriste su “talón de aquiles” Vamos mujeres, resistir para recuperar nuestro país!!”, manifestó.

El pasado 4 de octubre, durante la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo se disculpó con Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, por no poder asistir a la ceremonia en donde se le entregó la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República. El tabasqueño también aprovechó para felicitarla por este importante galardón y destacó su trayectoria en los estudios de desigualdad y neoliberalismo en México.

Aunado a esto, refirió que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues fue notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora Lilly Téllez.

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”