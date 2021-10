Cayó ex jefe policiaco de Acámbaro tras cateo en Guanajuato

Juan Antonio Santillán fue detenido la madrugada de este sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado en Guanajuato (TWITTER FISCALÍA DE JALISCO)

El ex director de Seguridad Pública del gobierno morenista de Acámbaro, Juan Antonio Santillán, fue detenido la madrugada de este sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Guanajuato.

La FGE informó que encabezó un operativo en varios municipios luego de que se registrara un enfrentamiento entre civiles y elementos de seguridad por más de media hora en la calle Omega, entre Hidalgo y Morelos.

Derivado del enfrentamiento, se realizó la búsqueda vía terrestre y aérea en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la detención de Juan Antonio Santillán, de 38 años, y otras personas, de las cuales, indicó, se darán detalles más adelante.

Asimismo, fueron cateados y asegurados varios inmuebles donde se encontraron armas de fuego, así como una unidad de la Policía local, que se presume era conducida por el ex mando.

La Fiscalía explicó que la operación en la zona centro del municipio, encabezada por Agentes de Investigación Criminal, permitió dejar a disposición del Agente del Ministerio Público a los detenidos, mientras se integra la carpeta de investigación.

Se realizó la búsqueda vía terrestre y aérea para la detención de Juan Antonio Santillán, de 38 años, y otras personas (Foto: Twitter/@FGEGUANAJUATO)

“Los elementos, con el apoyo de expertos en las áreas de información y análisis, y en entendimiento con base policiales del estado y la federación, llevaron a cabo el operativo en donde fueron aseguradas armas de fuego e instrumentos del delito”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento la FGE no ha emitido ninguna información sobre los arrestos y los cateos, sin embargo, en su cuenta de Twitter escribió que informará de los resultados y sustento de las acciones realizadas, “en la medida que lo permitan las diligencias ministeriales que se desarrollan”.

En tanto, autoridades del estado no han informado sobre el hecho, ni los motivos de la detención, aunque la movilización policial continuó durante el día, con un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y varias patrullas en la zona.

Por su parte, Alejandro Tirado Zúñiga, presidente municipal de Acámbaro, detalló que la mañana de este sábado se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

Derivado del enfrentamiento, se realizó el operativo en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Foto: GN-SEDENA-FGE/GUANAJUATO)

“Había mucho movimiento y está el helicóptero de Seguridad Pública del estado y oficialmente no tengo director en Acámbaro, ni subdirector, la corporación está funcionando con los tres comandantes de turno”, comentó.

En entrevista con el medio local Ágora, Tirado Zúñiga confirmó que el desarrollo del operativo y el trabajo de la Fiscalía de la entidad fue bueno, aunque informó que desconoce detalles del mismo.

“Esta errónea la información por qué sí hubo algún hecho que involucre a algún elemento de Seguridad Pública, pues no sería el director (...) Bueno no tengo detalles del operativo, sí había mucho movimiento, andaba el helicóptero de seguridad pública del Estado, andaba sobrevolando, oficialmente no tengo conocimiento de nada, la corporación está funcionando ahorita con los 3 comandantes y lo que es el coordinador general”, expresó al medio.

El presidente municipal expuso que el Coordinador General de Seguridad habló por la mañana con el titular de la Secretaría del Ayuntamiento para anunciar el operativo, “pero en ese momento no notificó de alguna detención”.

