Buró de Crédito: Cinco sencillas costumbres para mejorar tu puntaje

Con estos pasos podrás manejar de mejor manera tu huella crediticia (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia a la que muchas personas le tienen terror debido a la enorme influencia que tiene para que diferentes instituciones puedan otorgar créditos de nómina, hipotecarios, automotrices, entre otros.

Así como ayudar a construir una puntuación crediticia (score) buena, también puede “perjudicar” a quien no sepa manejarla, pues un puntaje negativo elimina muchas opciones financieras para la gente que lo tiene en números rojos.

Por ello se debe no al Buró de Crédito en sí, sino a la deficiente educación financiera que hay en los mexicanos. Este motivo los orilla a generar deudas impagables que los desfavorecen su historial crediticio.

No obstante, existen algunos hábitos que cualquier persona puede cumplir para no terminar en esta “lista negra” o tener que esperar hasta seis años para desaparecer de la misma. Con estos pasos podrás liberarte hasta del exceso de deudas.

La primera costumbre será generar una huella crediticia que sí tengas la posibilidad de pagar a tiempo. El objetivo de este apartado será generar una conciencia a la hora de adquirir un crédito para que, al final, no haya ningún adeudo o mal puntaje en el Buró.

Conoce bien tus capacidades y deficiencias a la hora de pagar antes de solicitar créditos (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Es el momento de conocer tus capacidades y limitantes de pago. Hay que saber cuáles son los bienes y servicios que sí puedes domiciliar para ayudarte a mejorar el score y evitar un endeudamiento infinito.

Al pagar el plan telefónico, servicios de streaming o algunas suscripciones extra, no sólo tendrás la capacidad de solventar cada gasto, sino que también podrás obtener beneficios en las tarjetas de crédito que uses.

Sólo ten cuidado de no excederte tu capacidad de pago y recordar que las tarjetas no son una extensión de tus ingresos, es un dinero “prestado” por una institución bancaria a la que le debes pagar. Por ello, debes tener claro cuánto sí y cuánto puedes pagar.

El segundo hábito será conocer cuáles son los créditos que tienes, ya que no sólo se trata de préstamos o tarjetas. Tiendas departamentales y servicios básicos (internet, teléfono, luz y televisión por cable) también se registran en el Buró de Crédito.

Mes con mes estos datos se actualizan, así que mantén un margen de amortización para no sobrepasarte a la hora de pedir créditos. Si solicitas demasiado en poco tiempo, también te perjudicará porque, en primera, no podrás solventarlos; y en segunda, el Buró de Crédito sabrá que no tienes control sobre tus finanzas y te va a perjudicar.

Revisar tu historial y saber leerlo es fundamental para evitar sorpresas (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

El tercer y cuarto paso van de la mano, pues a partir de tu integración al Buró de Crédito, tendrás la obligación de ver tu historial cada cierto tiempo para conocer las características que presentas. Para hacerlo, debes seguir estas indicaciones:

- Ingresa a la pagina burodecredito.com.mx

- Elige la opción Obtén tu Reporte de Crédito Especial.

- Presiona el apartado Obtén Ya Tu Reporte.

- Selecciona el método por el que quieres conocer tu historia: datos de tu tarjeta de crédito (deberás contar con el último estado de cuenta) o con tu crédito hipotecario o de automóvil.

Una vez conseguido este documento, será hora de empezar saber leerlo para conocer el puntaje que tienes y lo que significa. El score se puede consultar por sólo 58 pesos y podrás saber si eres elegible para una empresa.

El puntaje mínimo es de 400. Estar ahí implica que sea poco probable la aceptación de un crédito. Mientras que el mejor número posible es 850. Debido a ello, lo ideal será mantener, al menos, una media de 500 y 600 para mantener altas las posibilidades de selección.

Finalmente, ten cuidad con la desinformación. Ninguna empresa ajena al Buró de Crédito puede mostrarte tu puntaje, mucho menos desaparecerlo. Es mejor consultar la sección de preguntas y respuestas oficial para no ser parte del engaño, y con ello evitar estar en la “lista negra”.

