Si quieren liberar fondos “que ahorren”, la recomendación de AMLO a los gobiernos estatales

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobiernos estatales actuar con honradez y austeridad para de esa manera liberar fondos. Además, el mandatario señaló que tienen derecho de presentar controversias constitucionales o hacer consultas para que se modifique la Ley de coordinación fiscal.

“¿Cuál es mi recomendación?, que actúen con honradez, con austeridad, y que ahorren y puedan liberar fondos para el desarrollo”, manifestó durante la conferencia de prensa matutina de este jueves.

Aunado a esto, el tabasqueño refirió que el mejor gobierno es aquel que maneja el presupuesto con honestidad y con austeridad. En este sentido, apuntó que anteriormente había corrupción, derroche y “robaban a manos llenas” tanto altos funcionarios como grupos de intereses creados.

En tanto, acusó que por si no fuera poco, las administraciones pasadas imponían un aumento de los impuestos sin antes justificar el uso adecuado de los recursos públicos.

“Eso es lo que predominaba, corrupción y lujos. El avión presidencial, fíjense, qué vergüenza, no lo podemos vender por ser tan lujoso. Además de eso, aumentaban los impuestos, como no había dinero, no les alcanzaba, era aumentar deuda o cobrar más impuestos”