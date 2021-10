Lilly Téllez agradeció el mensaje de apoyo de Beatriz Gutiérrez Müller

Lilly Téllez agradeció a Beatriz Gutiérrez por su mensaje de solidaridad (Foto: Especial/ Infobae México)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, agradeció el mensaje de solidaridad que publicó este jueves la Doctora, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien condenó las amenazas en contra de la legisladora sonorense y su hijo menor de edad.

A través de su cuenta de Twitter, Téllez escribió: “Le agradezco el mensaje de apoyo Doctora @BeatrizGMuller. La seguridad de los hijos menores de edad está por encima de toda diferencia política y también le envío un abrazo solidario por esta causa que usted defiende acertadamente”.

La mañana de este jueves 07 de octubre, Gutiérrez Müller condenó los “ataques viles” que han sufrido la senadora y su hijo Leonardo en los últimos días, luego de que Lilly Téllez aseguró que López Obrador era un “violador serial de la Constitución” , por lo que lo encararía cuando fuera al Senado de la República a entregar la medalla Belisario Domínguez.

Acto seguido, la panista comenzó a recibir ataques en las redes sociales por parte de simpatizantes del presidente y de la Cuarta Transformación, los cuales escalaron hasta derivar en amenazas contra su integridad y la de su hijo, por lo que la legisladora solicitó la intervención de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ante estos hechos que fueron denunciados por la propia Téllez, Beatriz Gutiérrez Müller se solidarizó con la legisladora.

En su cuenta oficial de Twitter, la historiadora aseguró: “Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Los ataques viles a las mujeres públicas los condeno con toda mi fuerza. Un abrazo solidario. Para esto @Twitter”, escribió.

El propio presidente de la República se sumó al rechazo a las amenazas contra la senadora.

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg

Durante su conferencia mañanera del miércoles 6 de octubre, López Obrador hizo un llamado a sus seguidores, a quienes les advirtió que tuvieran “cuidadito” con hacerle daño a la legisladora.

“Aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona o pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Téllez ha dicho que ha sido acosada, eso está mal. Somos libres, podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, advirtió.

Cabe recordar que Lilly Téllez, llegó al Senado de la República a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que abandonó en junio de 2020 para sumarse a la bancada del PAN, argumentado “diferencias ideológicas”.

El lunes 4 de octubre, el presidente López Obrador anunció que no acudiría este jueves a entregar la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ José Méndez

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”, decía la carta de López Obrador.

A pregunta expresa de un periodista, López Obrador reveló que quién está detrás del boicot en su contra es la senadora del PAN Lilly Téllez, no obstante, aseguró que está en todo su derecho de hacerlo.

