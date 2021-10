La dura crítica de Javier Lozano a Gutiérrez Müller y AMLO

El poblano pidió a Gutiérrez Müller que su esposo no señalara a nadie durante su conferencia matutina (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/@jlozanoa)

El ex Secretario del Trabajo Javier Lozano arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Beatriz Gutiérrez Müller luego de que la esposa del mandatario saliera en defensa de la senadora Lilly Téllez tras haber sufrido amenazas en redes sociales.

“Pues dígale a su esposo que deje de joder a medio mundo en sus mañaneras. Aquí el instigador es él. ¡Mustios!”, escribió Lozano a través de su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Lozano se dio tras el agradecimiento de la senadora Téllez ante la postura de Gutiérrez Müller sobre las agresiones que recibieron, tanto ella, como su hijo menor de edad.

Lozano constantemente ha sido un fuerte crítico a la actual administración (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Por medio de su cuenta de Twitter, la escritora y académica condenó los ataques “viles” a las mujeres de la esfera pública.

“Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Los ataques viles a las mujeres públicas los condeno con toda mi fuerza. Un abrazo solidario. Para esto @TwitterMexico”, señaló Gutiérrez Müller.

Por su parte, Téllez emitió un mensaje de agradecimiento en donde señaló que fuera de las ideologías políticas que ambas representan, lo importante es resguardar la seguridad de los hijos menores de edad.

“Le agradezco el mensaje de apoyo Doctora @BeatrizGMuller. La seguridad de los hijos menores de edad está por encima de toda diferencia política y también le envío un abrazo solidario por esta causa que usted defiende acertadamente”, sentenció la senadora del PAN.

La panista agradeció a la esposa del mandatario por su mensaje de apoyo (Foto: Facebook/@lillytellezg)

Por su parte, López Obrador se sumó al rechazo a las amenazas contra la senadora. Durante su conferencia mañanera del pasado miércoles 6 de octubre, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a sus simpatizantes, a quienes les advirtió que tuvieran “cuidadito” con hacerle daño a la legisladora.

“Aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona o pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Téllez ha dicho que ha sido acosada, eso está mal. Somos libres, podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, aseveró el mandatario.

Cabe mencionar que los ataques en contra de la panista surgieron después de que el presidente anunciara que no asistiría a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, argumentando que la legisladora hizo un llamado a insultarlo.

Las amenazas en contra de Téllez surgieron luego de AMLO informara que no asistiría a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló el mandatario durante su conferencia matutina en torno a su ausencia en el Senado de la República para la entrega de la presea.

Por otro lado, el año pasado, Gutiérrez Müller se vio en vuelta en polémica tras una riña con el youtuber Chumel Torres, a quien le exigió una disculpa por los ataques en contra de su hijo menor de edad.

Sin siquiera mencionar el nombre de Chumel, la esposa del presidente señaló: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo”.

Las declaraciones de Gutiérrez Müller desprendieron luego de que en redes sociales se ha usado el mote de “chocoflan” para referirse al menor de edad.

