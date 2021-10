“No nos podemos acostumbrar”: AMLO volvió a exhortar a que universidades regresen a clases presenciales

El presidente López Obrador hizo un llamado a las universidades y escuelas públicas a reiniciar clases presenciales (Foto: Rogelio Morales / cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las universidades y escuelas públicas a reiniciar clases presenciales. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario cuestionó a los miembros de la comunidad escolar sobre las razones por las que no quieren retornar a las aulas.

Incluso, apuntó que está demostrado que no hay mayores riesgos en niños y personas jóvenes al contagiarse de la enfermedad de coronavirus; además, argumentó que todos los docentes y mayores de 18 años ya cuentan con la vacuna contra COVID-19.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿por qué muchas universidades y escuelas públicas no regresan a clases?, ¿está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos ¿por qué no se regresa a clases?”, manifestó el titular del Ejecutivo federal.

El presidente apuntó que está demostrado que no hay mayores riesgos en niños y personas jóvenes al contagiarse de la enfermedad de coronavirus (Foto: UNAM / Cuartoscuro)

Por otro lado, destacó que es necesario regresar a la educación presencial, pues hace falta leer libros y sostener debates en el salón de clases. Aunado a esto, reconoció el trabajo de los maestros y llamó a sindicatos y autoridades universitarias a tomar la decisión de reiniciar actividades.

“Es un llamado respetuoso a los sindicatos de las universidades, a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas”.

Nos hace falta, es tóxico, enajenante estar solo sometido a los sistemas de internet, hay que leer, los libros, es importantísimo la lectura, la comunicación y el debate en el aula, le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras y maestros”, expresó el mandatario este jueves.

Información en desarrollo