Violencia en Sinaloa: dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Navolato y Culiacán

Este domingo, los medios de Sinaloa informaron sobre un feminicidio perpetrado en la capital de la entidad. El hallazgo ocurrió a espaldas de un campo de fútbol ubicado en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.

Una llamada al número de emergencias, 911, alertó a la policía municipal sobre el descubrimiento en un lote baldío que se localiza por la avenida Guasave y calle San Ignacio. La víctima, según los reportes locales, vestía una bata quirúrgica rosa y tenía huellas por golpes diversos y heridas con arma punzo cortante.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el responsable del feminicidio ya fue detenido, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado dicha información.

La víctima fue identificada como Kenia María, de 24 años de edad. Vivía en el fraccionamiento Stanza Florenza, en Culiacán.

El lugar fue acordonado por elementos de la policía municipal, mientras que peritos y elementos del Servicio Médico Forense se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, para el posterior levantamiento del cuerpo.

El martes fue hallado el cadáver de otra joven que trabajaba como jornalera agrícola en unos cultivos de tomate ubicados al oriente del campo Romero en Villa Benito Juárez, Navolato.

En lo que va del presente año aproximadamente 40 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, de las cuales al menos 37 casos han sido tipificados como feminicidios. De esos asesinatos la mitad han sido perpetrados en Culiacán, y el resto Ahome, Guasave, Sinaloa Municipio, Angostura, Navolato, Mazatlán y Rosario.

Las anteriores cifras están a punto de igualar el total de feminicidios registrados en Sinaloa a lo largo de todo el 2020, que concluyó con 41 crímenes: 21 cometidos con arma de fuegos, ocho con arma blanca, cinco por calcinamiento, cuatro por contusiones, dos por asfixia y una por envenenamiento.

Al menos cuatro estados de México que tienen Alerta por Violencia de Género en contra de las mujeres, no cuentan con recursos destinados desde el gobierno federal para hacer frente a esa grave problemática que, a nivel nacional, cobra la vida de 10 mujeres al día.

Este 2021, el gobierno del país dirigió más de 445 millones de pesos precisamente a la atención de la violencia contra la mujer en 23 estados. No obstante, de acuerdo con lo reportado por el diario mexicano Milenio, a tres meses de que se termine el año, al menos cuatro entidades no cuentan con dichos recursos y otras más no lo han recibido completo. Siete más lo tienen pero aún no es público el cómo serán asignado.

Los primeros son Campeche, Nuevo León, Durango y Tlaxcala, que como se mencionó tienen Alertas de Violencia de Género emitidas pero en el presente ejercicio fiscal no les fueron asignados.

El segundo caso lo integran Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Sonora, Quintana Roo y San Luis Potosí, sí fueron tomados en cuenta en la asignación de recursos, pero aún no se publica en qué proyectos se invertirán.

El pasado 18 de agosto la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), notificó al gobierno del Estado de Tlaxcala la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El subsecretario Alejandro Encinas precisó que la medida aplicará para los 60 municipios de la entidad, debido a que responde al esfuerzo que comenzó hace dos años con el fin de implementar políticas públicas y mecanismos institucionales para salvaguardar la vida de las mujeres tlaxcaltecas.

“La declaratoria no será lo único que resuelva el problema de las violencias porque las particularidades de éstas en Tlaxcala demuestran que más del 60% de la violencia contra las mujeres se concentra, principalmente, dentro del hogar”, explicó Encinas.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) lanzó un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto con el fin de “construir una cultura de respeto, de tolerancia y de recuperación de nuestros lazos de identidad dentro de la familia y de la comunidad”, así como al gobierno y autoridades para fortalecer la implementación de la justicia en México.

“(Espero) que no haya impunidad en estos hechos delictivos en donde lamentablemente nuestras cifras de impunidad a nivel nacional rondan en el 99% de los casos y mientras no castiguemos a quienes cometen estos ilícitos, no vamos a resolver el problema de fondo. Las familias nos tienen que ayudar y dejar atrás las actitudes vergonzantes de denunciar a su padre, a su tío, a su hermano, su sobrino”, planteó.

