“Ni a los talones le llega”: así respondió Fernández Noroña a las declaraciones de Lilly Téllez

Fernández Noroña arremetió contra Lilly Téllez tras sus declaraciones en entrevista (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente, la senadora panista Lilly Téllez se convirtió en trending topic tras el encontronazo que sostuvo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien anunció en sus ya conocidas conferencias matutinas que no asistiría al Senado de México a entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez debido a que “una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”, así lo expresó durante su encuentro con la prensa.

Ante esto y tras los escándalos que ha protagonizado la ahora militante del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado petista Gerardo Fernández Noroña se pronunció sobre las declaraciones dadas por Téllez en entrevista con Radio Fórmula, donde expresó que " que hubo mal interpretaciones sobre sus comentarios, ya que ella se refería a que había que aprovechar la oportunidad de que López Obrador estaría en el Senado para explicarle que viola la Constitución.

Sin embargo, el comentario que provocó las reacciones del político de 61 años fue el siguiente: “Ni que fuera yo Layda Sansores o Noroña. No somos iguales”. Ante esto, el diputado de la bancada del Partido del Trabajo (PT) respondió a la panista mediante su cuenta oficial de Twitter. “Ni a los talones le llega Lilly Téllez a la giganta Layda Sansores”, escribió Fernández Noroña.

La senadora panista es una de los personajes del ámbito político que más ha criticado a AMLO (Foto: Facebook/@lillytellezg)

Las reacciones al comentario del diputado no se hicieron esperar y aunque algunos apoyaron su postura, otros se burlaron de la apariencia física de la nueva gobernadora constitucional del estado de Campeche.

“Lo único gigante que tiene Sansores es su ignorancia”, “¿Cómo se atreven a comparar a este esperpento con Lilly Téllez”, “¡Giganta tiene la obstrucción del cerebro igual que tú!, ni comparación con Lilly Téllez, ella sí es una dama” y “Hacer comparaciones entre mujeres es machista, mejor compare cómo afrontó la situación en su momento Peña y cómo lo está haciendo AMLO”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación del diputado.

Téllez, de 54 años de edad, ha estado envuelta en la polémica desde su ingreso al mundo de la política, en agosto de 2018. La senadora ingresó en temas políticos desde el partido fundado por el presidente López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, luego se cambió a las filas del PAN por “diferencias de criterio”, entre ellas la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana, ya que al mostrar su desacuerdo en ambos temas, la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda solicitó su salida de la bancada.

Lilly Téllez salió de la bancada de MORENA en 2020 (Foto: Twitter @LillyTellez)

“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al Presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad”, escribió. En junio del 2020 dijo que al sumarse al PAN, seguiría trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad.

Tras los últimos enfrentamientos entre la senadora y el presidente mexicano Lilly Téllez compartió capturas de pantalla de usuarios que arremetieron contra ella, amenazaron con desaparecer a su hijo y otro tuit en el que un usuario convocó a apedrear su automóvil, en consecuencia, la senadora pidió apoyo a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

SEGUIR LEYENDO: