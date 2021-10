Murió una joven de 22 años tras practicarse una “acualipo” en Monterrey

(Twitter)

Cinthia Lizeth de 22 años de edad solo quería tener una figura más estética, por lo que decidió hacerse una cirugía. Pero la clínica a la que acudió esta chica de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, al parecer en un presunto contexto de negligencia, no le garantizó su seguridad y la joven falleció horas después del procedimiento.

Medios locales informaron este miércoles sobre el fallecimiento de la joven, quien fue identificada como Cinthia Lizeth Vega. Ella acudió a “Elohim Servicios Integrales Estéticos”, con la finalidad de realizarse una liposucción en los brazos y en el abdomen, así como una cirugía más en los glúteos. El procedimiento tiene por nombre “acualipo”, que según le habían explicado es una técnica de liposucción asistida por presión de agua, misma que eliminaría los depósitos de grasa localizados en diferentes partes del cuerpo.

Entonces Cinthia llegó este martes a la supuesta clínica ubicada en la calle Jacal, de la colonia Mitras, en pleno municipio de Monterrey. Fue ingresada a las 17:00 horas. Sin embargo, según trascendió, durante la operación la joven tuvo varias complicaciones.

Posteriormente, al finalizar el procedimiento, una hora y media después de ingresar al sitio, Cinthia se empezó a sentir mal. Entonces el personal de la presunta clínica la trasladó en un vehículo particular a la Clínica Camino Real, ubicada en la colonia Fomerrey 35, en el norte de de la capital de Nuevo Léon.

Para la madrugada de este miércoles, fue declarada la muerte de Cinthia Lizeth.

Esto ha causado un gran revuelo en la ciudad norteña durante las últimas horas. La presunta clínica donde hicieron la cirugía a la víctima se encuentra fuertemente resguardad desde las primeras horas de este miércoles.

Incluso, los familiares de la víctima confirmaron a un medio local que, cuando Cinthia empezó a sentirse mal, los supuestos médicos que la habían operado la llevaron literalmente cargada en el hombro al segundo hospital. Una vez ahí, al enterarse del fallecimiento de la joven, se dieron a la fuga.

La principal responsable, según han señalado los familiares, es la doctora Nancy Deyanira Mireles Reyna, quien le habría practicado el procedimiento a la joven. Precisamente en uno de sus perfiles en redes sociales se encontró una imagen en la que aparece presumiendo un Doctorado Honoris Causa.

Mientras que información en línea indica que Nancy Deyanira, cursó su grado medio superior en la Preparatoria Técnica Médica de la UANL, como enfermera, y después inició su carrera profesional dentro del Hospital Universitario De Nuevo León “Dr. José Eleuterio González”.

Y luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Cinthia, usuarios en redes dieron a conocer una página de Facebook que está dedicada precisamente a denunciar malas prácticas cometidas en la clínica MVA Business Center.

Las denuncias se hacen de forma anónima, pero detallan como fue cada una de las experiencias lamentables vividas ahí. Por ejemplo, el relato publicado el pasado 29 de julio hecho por una persona que cuenta como le hicieron un procedimiento incompleto y al final ni siquiera notó resultados.

“El día de la cirugía me llevaron a unos cuartitos todos sucios y feos, sin material ni instrumentación para cirugía (...)No me esperaba que en ese lugar tan pequeño, tan sucio y tan feo fueran a realizarme el procedimiento, sin ningún tipo de revisión o chequeo (...) Nancy me sacó una bolsa bichat en menos de 3 minutos (...) Cuando se fue a mi lado izquierdo y después de un rato de estar manipulando me dice que no encuentran mi bolsa bichat (...) le pide a la tercer persona que estaba ahí (sentada con su celular) que realizara el procedimiento y la chica nisiquiera se lavó las manos, solo dejó su cel para intentarlo y como ni cubrebocas tenía pues me llegaba todo su aliento pero tampoco pudo (...) yo nisiquiera vi que abrieran una jeringa nueva para colocarme la anestesia (...) la receta que me dieron viene a nombre de Nancy Mireles Reyna ‘MEDICO GENERAL’ No cirujana, ni nada de eso”, señala parte de la denuncia anónima.

Por lo pronto, la mañana de este 6 de octubre la presunta clínica ya estaba resguardada por policías de Monterrey quienes esperaban la instrucción para hacer el cateo correspondiente del lugar.





