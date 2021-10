“Mujer majadera”: Epigmenio Ibarra arremetió contra Lilly Téllez y defendió a AMLO

Lilly Téllez se burló de Epigmenio Ibarra por sus críticas sobre su puesto en el Senado (Fotos: Twitter@LillyTellez // EFE)

Durante la tarde de este martes 05 de octubre, la senadora panista Lilly Téllez acaparó las redes sociales y se volvió trending topic tras el encontronazo que tuvo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que no iría al Senado de México a entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez debido a que “una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”, así lo expresó durante su conferencia matutina.

Tras este episodio, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) denunció ser víctima de amenazas provenientes de usuarios de redes sociales y solicitó apoyo de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México para atender el caso.

Cabe señalar que Lilly Téllez ha destacado en el Senado de la República por ser una de las voces más críticas en contra de las decisiones políticas de la llamada Cuarta Transformación, del presidente mexicano y del partido con el que llegó al poder, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Sin embargo, su ascenso en la política se dio precisamente de la mano del movimiento fundado por el tabasqueño.

El periodista y conductor se pronunció con respecto a las declaraciones de Lilly Téllez (Foto: Twitter/ @epigmenioibarra)

Ante esto, el periodista y productor Epigmenio Ibarra se lanzó contra la senadora a través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en la que el fundador de Argos Comunicación expresó lo siguiente: “Ni una sola línea merece esa mujer majadera que debe su escaño a AMLO y que ha hecho de la traición una forma de vida”.

Este comentario lo realizó debido a que, en 2020, la senadora informó a través de sus redes sociales que abandonaría la bancada de MORENA en el Senado por “diferencias de criterio, entre ellas la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana, ya que al mostrar su desacuerdo en ambos temas, la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda solicitó su salida de la bancada.

Las reacciones a su comentario no se hicieron esperar y varios internautas criticaron las acciones de la senadora panista. “Lo primero que debería hacer es renunciar porque traicionó el medio por el cual llegó al Senado”, “Totalmente de acuerdo, solo son PAN y circo”, “Es correcto, Epigmenio, es una suripanta de la política brincando de un partido a otro” y “Eso mismo opino. Trepadora que busca reflectores con insultos y faltas de respeto”, fueron algunos señalamientos que recibió la publicación de Ibarra,

Uno de los usuarios que reaccionaron al mensaje de Epigmenio Ibarra fue la senadora Lilly Téllez (Foto: Twitter/ @LillyTellez)

Sin embargo, uno de los comentarios que más resaltó fue la contestación de la misma senadora Lilly Téllez, quien rápidamente se burló de la publicación del productor. “Este comentario carece de lógica: dice que no merezco ni una línea y me dedica seis... Sereno, moreno. No le debo nada a AMLO”, escribió la política de 53 años.

Tras las amenazas de las que Lilly Téllez apuntó ser víctima, algunos de sus compañeros de bancada se solidarizaron con ella, entre ellos Julen Rementería del Puerto y Kenia López Rabadán quien, durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, señaló que al interior de su grupo parlamentario tienen muy claro quién sería el culpable del hostigamiento que ha sufrido la legisladora por el estado de Sonora y responsabilizó inmediatamente a AMLO.

“Hoy el grupo parlamentario del PAN está dejando un mensaje absolutamente claro: responsabilizamos al presidente López Obrador por la seguridad de la senadora Lilly Téllez y su familia”, expresó la senadora este martes 05 de octubre.

