“Respete su investidura”: Lilly Téllez arremetió contra AMLO tras reafirmar que no asistirá al Senado

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Senadora Lilly Téllez llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a “respetar la investidura presidencial”, ya que el funcionario declaró que no iría al Senado a entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez para evitar confrontaciones con la actriz.

Fue en su conferencia matutina cuando el mandatario reiteró que no se presentaría en el Senado porque una funcionaria estaba haciendo el llamado a confrontarlo.

“Ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar, y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto” comentó el tabasqueño.

Debido a esto, la Senadora Lilly Téllez —quien hizo el llamado a la confrontación— publicó con un tweet su respuesta a la mención del funcionario, en donde lo acusó de usar a las fuerzas armadas y al al estado a su favor.

“Usted Señor Presidente @lopezobrador_ tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura”, declaró.

