“¿Pero qué tal Badiraguato?”: Internautas arremeten contra AMLO por no asistir al Senado

Esta mañana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no asistiría a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores, postura que adoptó luego que Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), asegurara que lo enfrentaría en su visita.

“Cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”