Dónde se encuentra oculto el antiguo y gran bosque de manglares descubierto en México

Manglares México. (Foto: Octavio Aburto)

Los descubrimientos científicos y naturales no dejan de sorprender día con día a decenas de personas, tal es el caso de un antiguo bosque de manglares que fue hallado en la Península de Yucatán.

De acuerdo con un equipo de investigadores científicos de la Universidad de San Diego, este gran espacio de inmensos árboles y palmeras fue encontrado a más de 200 kilómetros del océano más cercano. Algo inusual porque los manglares tolerantes a la sal, suelen encontrarse a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, según destacan en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

¿Dónde se localiza?

Este frondoso espacio tropical o también denominado “mundo perdido” se ubica lejos de la costa, a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir, que va desde la selva de El Petén, en Guatemala, hasta la región de Balancán, en Tabasco (México).

El río nace en el departamento guatemalteco El Petén. Según las investigaciones, cuenta con una longitud de 186 kilómetros en Guatemala.

Foto archivo de peces en manglares. (Foto: EFE/Octavio Aburto)

Además este caudal fluye hacia el oeste hasta cruzar la frontera mexicana para internarse en el estado de Tabasco, el cual tiene una costa al norte que bordea el golfo de México.

Desde la frontera continúa con el nombre de río San Pedro Mártir hacia el noroeste para finalmente unirse al río Usumacinta. La parte guatemalteca de la cuenca del río San Pedro tiene una superficie de 14.335 km²

Dado que el mangle rojo (‘Rhizophora mangle’) y otras especies presentes en este ecosistema único sólo se conocen por crecer en agua salada o algo salada, el equipo binacional se propuso descubrir cómo se establecieron los manglares costeros tan adentro, en agua dulce y completamente aislados del océano.

El estudio, que integra datos genéticos, geológicos y de vegetación con la modelización del nivel del mar, ofrece una primera visión de un antiguo ecosistema costero. Los investigadores descubrieron que los manglares de San Pedro llegaron a su ubicación actual durante el último período interglacial, hace unos 125.000 años, y han persistido allí de forma aislada mientras los océanos retrocedían durante la última glaciación.

El estudio ofrece una instantánea del entorno global durante el último periodo interglacial, cuando la Tierra se calentó mucho y los casquetes polares se derritieron por completo, haciendo que el nivel global del mar fuera mucho más alto que el actual.

De acuerdo con Octavio Aburto-Oropeza, ecólogo marino del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, se analizó un ecosistema muy antiguo.

“Lo más sorprendente de este estudio es que hemos podido examinar un ecosistema de manglares que ha estado atrapado en el tiempo durante más de 100,000 años”, expresó.

Gran variedad de Manglares hay en México. (Foto: Archivo)

“Sin duda hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de este ecosistema a lo largo de las diferentes condiciones ambientales de los últimos 100,000 años.

El estudio demuestra que el raro y único ecosistema de manglares del río San Pedro es una reliquia -es decir, organismos que han sobrevivido de un período anterior- de un mundo más cálido en el pasado, cuando el nivel relativo del mar era de seis a nueve metros más alto que en la actualidad, lo suficientemente alto como para inundar las tierras bajas de Tabasco en México y llegar a lo que hoy son los bosques tropicales en las orillas del río San Pedro.

El estudio pone de relieve los amplios impactos paisajísticos del cambio climático del pasado en las costas del mundo y muestra que durante el último interglacial, gran parte de las tierras bajas costeras del Golfo de México estaban bajo el agua.

Además de proporcionar una importante visión del pasado y revelar los cambios sufridos por el trópico mexicano durante las glaciaciones, estos hallazgos también abren oportunidades para comprender mejor los futuros escenarios de aumento relativo del nivel del mar a medida que avanza el cambio climático en un mundo dominado por el hombre.

