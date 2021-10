“No mentir, no robar, no traicionar”: el “Jefe” Diego no tuvo piedad con sus críticas a AMLO

Diego Fernández de Cevallos generó polémica por un comentario contra AMLO (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial por el Partido Acción Naciona (PAN), se ha mostrado como uno de los más férreos opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien critica en múltiples ocasiones a través de cualquier medio.

Esta vez lo hizo a través de sus redes sociales oficiales, donde le dio vuelvo a las palabras en contra del abanderado Morenista, y líder de la llamada Cuarta Transformación de México desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el ex político, es falso que Andrés Manuel López Obrador haya cumplido con los 98 compromisos (de 100 que hizo en campaña), pues existen algunos que, considera, le faltan al presidente.

“TARTUFO dice que ya cumplió con 98 de los 100 compromisos que hizo. En todo caso habrá cumplido con 97, porque le faltan: NO MENTIR, NO ROBAR y NO TRAICIONAR”, arremetió sin más en su cuenta oficial de Twitter.

“No mentir, no robar, no traicionar”: el “Jefe” Diego no tuvo mostró piedad con sus críticas a AMLO(Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

A pesar de las más de 3,800 veces que fue compartida la publicación, y las 95 ocasiones en que fu citado, así como los cientos de comentarios o reacciones “me gusta”; los ciudadanos también le pidieron que tenga autocrítica. El debate se avivó en las redes sociales.

No es la primera vez que Cevallos arremete contra Andrés Manuel López Obrador por el mismo tema y, de hecho, en fechas recientes lanzó algunas publicaciones más para recordarle esas promesas de campaña.

El también llamado “Jefe Diego” decidió utilizar su Twitter oficial para señalar como una incongruencia que el presidente asegure que se puede ir tranquilo cuando se reportan 10 millones de pobres, de acuerdo al Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), y quedan impunes el 98% de las desapariciones en todo el territorio mexicano.

“Cuando en este gobierno han aumentado en más de 10 millones los pobres y el subsecretario Encinas informa que el 98 por ciento de las desapariciones quedan impunes, Tartufo dice que ya cumplió 98 de sus 100 promesas y que se puede ir tranquilo. ¡Eso es tener poca…conciencia!”, sentenció el panista.

El político ha denunciado en los últimos días que su proceso legal en contra de Andrés Manuel López Obrador no ha tenido respuesta por parte de la FGR (Fotos: Cuartoscuro)

Fue durante su Tercer Informe de Gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador aseguró que “de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos”.

Lo anterior, dejó al aire los dos compromisos que aún perseguiría la Cuarta Transformación, pero fue inmediatamente aclarado por el presidente. El primero, descentralizar el gobierno federal, y en segundo lugar, conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Además, enlistó algunas otras metas que, aseguró, no estaban incluidas en el listado de compromisos a cumplir durante su sexenio al frente de todos los mexicanos, entre las que destacaron:

El Tren Suburbano de Guadalajara, continuación de un tren que va de Toluca a la CDMX, rehabilitar los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto capitalino, la inversión de 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país, entre otras.

Andrés Manuel López Obrador mientras participa en una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

En materia de seguridad, además, se jactó de la creación de la Guardia Nacional con la construcción, hasta el momento, de 189 cuarteles y 100 mil elementos del mismo equipo, supuestamente “para proteger al pueblo de México”.

