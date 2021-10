“No se pagará lo que no se debe”: Jaime Bonilla rechazó liquidar deuda millonaria a la CFE

Jaime Bonilla declaró que no pagará los 163.1 millones de pesos que el estado debe a la CFE (FOTO: OMAR MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM)

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, declaró que no pagará los 163.1 millones de pesos que el estado debe a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, aseguró que buscará resolver el problema durante el mes que le queda en el cargo.

Durante videoconferencia, el mandatario local reiteró su postura de no pagar un dinero que, aseguró, no debe el estado; además, señaló que en tanto la paraestatal no regrese los 166 millones de pesos que debe a la entidad por sobre cobro en el suministro de energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana, su gobierno no cubrirá nada de lo reclamado.

“Sí sería una falla nuestra el no haber tratado de resolver el problema, sería irresponsable de nuestra parte ignorar, sabiendo nosotros que se está sobre cobrando, dejar este problema a la futura administración”, agregó.

El mandatario local reiteró su postura de no pagar un dinero que, “se sabe”, no debe el estado (Foto: Twitter/@Jaime_BonillaV)

Por su parte, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Salomón Faz, detalló que la Comisión de Electricidad ha cobrado 166 millones de pesos “de más”, ya que “ha realizado cobros aplicando el factor de potencia, el cual sólo debe ser válido durante los meses de verano”.

Cabe señalar que el pasado jueves 30 de septiembre, la CFE suspendió el servicio de energía eléctrica a la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Mexicali por su adeudo superior a los 160 millones de pesos, correspondientes al mes de agosto y septiembre.

A través de un comunicado, la Comisión informó que la CEA adeuda un total de 163,193,181.82 pesos, por lo que, debido al incumplimiento de los acuerdos de pago por parte del Estado, la dependencia se vio obligada a suspender el servicio “en apego a los procedimientos, lineamientos y normatividad vigentes contemplados en la ley”.

“Es el último recurso al que accede la empresa para recuperar el adeudo de clientes morosos”, sentenció.

La Comisión informó que la CEA adeuda un total de 163,193,181.82 pesos, por lo que se vio obligada a suspender el servicio (REUTERS / Daniel Becerril)

Explicó que siguió los protocolos establecidos, manteniendo comunicación en tiempo y forma con el gobierno de la entidad sobre el adeudo, sin poder alcanzar un acuerdo en el pago.

“Es importante destacar que todas y cada una de las gestiones realizadas con las autoridades estatales se han realizado de manera formal, transparente y con una perspectiva social que busca evitar afectaciones a la ciudadanía”, se lee en el comunicado.

La dependencia subrayó que continuará cumpliendo el mandato de garantizar el suministro de energía eléctrica en beneficio del país, sin embargo, continuará con las gestiones necesarias para recuperar el pago “justo” que corresponde al servicio, “pago indispensable para cumplir nuestra misión”.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que la Secretaría de Saneamiento y Protección del Agua conocía el problema de falta de pago (Foto: Captura de Pantalla)

En tanto, la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que la Secretaría de Saneamiento y Protección del Agua conocía el problema de falta de pago, ya que el miércoles 29 de septiembre se reunió con el equipo de transición del Gobierno actual y se les hizo saber la situación, y aún así “no hicieron nada”.

“Justamente está que la CFE cortó la luz al acueducto del agua que suministra a la costa, a Tijuana, eso señala que primero tenemos que resolver el desabasto de agua qué hay en Baja California, antes de pensar en una municipalizar el servicio”, declaró.

Y agregó: “Ya se veía venir. Esta situación es de último recurso. Ayer incluso en la transición con la Seproa y el coordinador de la transición se les hizo ver esta situación, la importancia de este pago, y cómo todos saben a la CFE si no les pagan la luz a todos les cortan la luz… y en Baja California se supone que todos pagan”.

