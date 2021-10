Fernández de Cevallos explotó contra FGR por ignorar su denuncia hacia AMLO

El abogado con pasado panista señaló que en cuatro meses no ha recibido un sólo llamado por parte de la FGR (Foto: Cuartoscuro)

Han pasado más de cuatro meses desde que Diego Fernández de Cevallos denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por supuesta difamación en su contra cuando, durante una “manañera”, apuntó que el abogado recibía dinero del gobierno de Estados Unidos.

Durante todo este tiempo, la respuesta por parte de la dependencia de justicia ha sido prácticamente nula, pues la querella ha quedado “almacenada” y se desconoce si en algún momento se le dará el seguimiento que el “Jefe Diego” pide.

Ante esta desatención, Fernández de Cevallos emprendió una cruzada durante los últimos días de septiembre para denunciar el nulo interés que la FGR tiene hacia su denuncia, ya que, hasta el momento, no ha sido solicitado para testificar y defender sus argumentos.

Un primer tuit fue publicado el pasado 30 de septiembre. En él se encargó de criticar la desatención de la Fiscalía y aseguró que sólo se limita a encubrir la figura de AMLO, por ser el mandatario y no querer problemas al atender un recurso jurídico en su contra.

“Han transcurrido 4 meses de que presenté Denuncia de Hechos por los delitos que me imputó Tartufo. La Fiscalía General de la República nada ha respondido ni investigado, encubriendo así al difamador cobarde”, escribió el abogado con pasado en el Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia fue presentada desde el pasado 25 de mayo (Foto: Twitter)

Sin embargo, su malestar no terminó ahí, pues este 2 de octubre, Fernández de Cevallos volvió a explotar contra la FGR y aseguró que están violando la Constitución Mexicana por no darle atención en sus instalaciones y el seguimiento pertinente.

“Es violatorio de la Constitución y absolutamente inadmisible que, después de cuatro meses, la Fiscalía General de la República no haya dado respuesta alguna a la Denuncia de Hechos que le formulé por los delitos que falsamente me imputó Tartufo”, comentó en sus redes sociales.

Dicho mensaje estuvo acompañado de una entrevista que el periodista José Cárdenas le realizó durante su programa televisivo. En ella, se defendió sobre los delitos que López Obrador señaló desde Palacio Nacional y resaltó que son sólo acusaciones vacías, pues no tiene ninguna prueba al respecto, aunque dijo que las iba a presentar.

“No es posible que un gobernado tenga que someterse a la infamia de ser injuriado y de ser calumniado por el presidente de México imputándole delitos que no ha cometido (...) le preguntaron que si tenía pruebas y él contestó ‘sí las tengo y las voy a exhibir’. Por supuesto que no cumplió con su palabra porque no es un nombre de palabra”, detalló.

AMLO acusó a Fernández de Cevallos de recibir dinero por parte del gobierno de Estados Unidos (Foto: Twitter)

Finalmente urgió a la FGR a darle una respuesta conforme lo dicta el artículo 8 constitucional, el cual versa: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”.

En caso de no hacerlo, avisó, obligará a la dependencia a que lo haga por medio de un juez, con el que presentará una queja para que logre obtener un avance en su denuncia.

Fue el pasado 25 de mayo cuando Fernández de Cevallos presentó esta denuncia ante la FGR, luego de que el mandatario lo señalara de encabezar a un grupo opositor a su gobierno, financiado por la administración de Estados Unidos, sin pruebas.

El político no señaló ningún delito cometido por el mandatario, y pidió a la FGR investigar si existe algún ilícito en las declaraciones que ha hecho sobre él en sus conferencias de prensa matutina en Palacio Nacional.

