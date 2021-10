Mapa del coronavirus en México 2 de octubre: 68% del país en riesgo bajo y 28% en riesgo mínimo

La Secretaría de Salud (SSa) actualizó este viernes el Semáforo Epidemiológico de coronavirus (COVID-19), el cual estará vigente del 4 al 17 de octubre.

A través de la página oficial, el Gobierno de México indicó que el país se coloreará de la siguiente manera:

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) no habrá ningún estado por tercera vez consecutiva en lo que va de esta “tercera ola”. Los últimos fueron Colima, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León, hace mes y medio.

Por el contrario, a color “verde” (bajo riesgo) estarán nueve estados, cinco más que hace dos semanas: se mantienen Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Chiapas, y se suman Durango, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

En “amarillo” o riesgo moderado, estarán 22 estados, dos menos que en la pasada actualización: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) estará solo Baja California, cuando hace 15 días eran cuatro.

Este indicativo confirma un claro descenso de casos de contagio, hospitalización y muertes en el país en esta “tercera ola” de la enfermedad.

Los cuatro elementos evaluados para determinar el color del semáforo en cada entidad son: el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, porcentaje de casos positivos de coronavirus; tendencia de camas ocupadas y tendencia de casos positivos; es decir, el comportamiento esperado con base en los números actuales, y que es calculado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Avance de la pandemia

Por otra parte, se reportó que hasta este viernes 1 de octubre, se han registrado 3,671,611 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 277,976 defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 3,754 contagiados en las últimas 24 horas, así como 471 muertes.

Asimismo, hay 2,906,771 personas recuperadas, 6,254,758 casos negativos y un total de 10,311,181 personas estudiadas desde el primer caso.

Según el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud, al día de hoy se tienen estimados en el país 62,158 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (18 de septiembre al 01 de octubre del 2021).

Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato y Querétaro son las entidades con más casos activos, en orden de mayor a menor.

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, la ocupación media de camas generales en los centros de salud es del 32% y del 29% para camas de terapia intensiva.

Avance de la Vacunación

Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, la dependencia dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 101,782,415 dosis de las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Sinovac, CanSino y Moderna.

Tan solo este jueves 30 de septiembre se aplicaron 591,931 nuevas dosis.

De ese total, 45,794 ,439 personas han recibido el esquemas completo (de dos dosis o una, como es el caso de la vacuna Cansino y Janssen). Lo anterior quiere decir que el 71% de la población de a partir de 18 años ha recibido al menos una dosis en el país, según la Ssa.

La Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo reportan la mayor cobertura de vacunación.

Esta dependencia reitera la invitación a personas mayores de 18 años para que acudan a vacunarse.

