Cámara de Diputados busca que campaña de vacunación contra COVID-19 sea auditada por la ASF

Desde hace meses hacen falta cerca de 18 millones de vacunas contra COVID-19 en México (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

La Cámara de Diputados busca impulsar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evalúe el desempeño y cumplimiento financiero a la campaña de aplicación de vacunas contra COVID-19 con la finalidad de castigar posibles anormalidades como supuesto el faltante de 18 millones de dosis.

Fue la diputada Elizabeth Pérez Valdez del Partido Revolución Democrática (PRD), quien impulsó este primero de octubre un punto de acuerdo para que la dependencia incluya en su programa anual de auditorías una evaluación sobre lo relacionado a la campaña de vacunación.

La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y plantea que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Vigilancia de la ASF a instruir una auditoría al sector salud.

El documento dice que es necesario gestionar, desde el Poder Legislativo, una política pública de salud que deslinde responsabilidades y castigue a los culpables de la instrumentación negligente de la planeación y registro de las vacunas.

Cámara de Diputados busca que se haga una auditoría (Foto: Cuartoscuro)

Argumentan que con la auditoría se podrán “subsanar las deficiencias y anomalías”, posibilitando que millones de mexicanos y mexicanas estén inmunizados, así como la salida de la crisis sanitaria y económica.

La legisladora mencionó que, “como cabeza de sector y responsable institucional en materia de salud, la Secretaría de Salud debería tener el registro de las dotaciones que expresa la Secretaría de Relaciones Exteriores que le ha entregado; no obstante, la primera, parece no tenerlas en sus inventarios”.

Señala que se debe auditar todo el proceso relacionado al programa de vacunación contra COVID-19 en México, que incluye la compra y arribo de las dosis, acciones gestionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de la distribución local y aplicación por parte de la Secretaría de Salud con ayuda del Ejército.

La Cámara de Diputados quiere que se detalle la campaña de vacunación (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas)

De ahí, que el acuerdo impulsado señale la necesidad de llevar a cabo una auditoría sobre cuántas vacunas han llegado a México, pues “al momento, no se ha iniciado una investigación para profundizar qué sucedió y cuál fue el destino de 18 millones de vacunas, y en plena tercera oleada de COVID-19, los contagios no dan tregua, la mortandad se dispara entre la población entre 18 y 31 años y la población infantil en las familias mexicanas”.

Dicho faltante al que se refirió la diputada perredista fue registrado por primera vez en medios el pasado 19 de julio. Este fue justificado por el subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, al decir que no había pérdida de vacunas, sino que había un difícil registro de las aplicaciones en zonas rurales.

“No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas están perfectamente identificadas y sabemos en dónde están y en qué momento se están aplicando. En las zonas rurales, donde la operación de la brigada es más difícil porque no hay acceso a internet, los registros nominales se desfasan, no se hace en tiempo real”, dijo.

En ese momento explicó que los registros nominales consisten en papeletas de vacunación en donde quedan impresos los datos básicos de información de las personas que se vacunan. Estos tienen detalles de la vacuna aplicada, lote, fecha y tipo de dosis (una o dos), según sea el caso.

Más de 100 millones de vacunas ha recibido México (Foto: Cuartoscuro)

De tal modo, dijo que existía el registro de las vacunas aplicadas, aunque existía un retraso en la captura de las papeletas de información.

Cabe recordar desde el pasado 19 de julio se subrayó que México había recibido un total de 74 millones 284 mil 175 dosis de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, “Sputnik V”, Cansino y Janssen (de Johnson & Johnson), pero solo se habían aplicado 54 millones 542 mil 551, lo que hacía que hubiera un faltante mayor a los 18 millones.

No obstante, aunque han pasado varios meses, en los que pudieron apresurar los registros retrasados que refirió López-Gatell, siguen faltando casi 18 millones de dosis, pues según la última actualización de la Secretaría de Salud, México ha recibido 118 millones 350 mil 05 antígenos de siete farmacéuticas y hasta el último corte solo se han aplicado de 101 millones 190 mil 484 vacunas.

