“Aznar pretendió que los musulmanes pidieran perdón por conquistar España’”, Villamil reclamó al expresidente

Luego de que el expresidente español, José María Aznar, criticara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por pedir que España se disculpara por la conquista en México, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, recordó que el exmandatario español dijo hace 15 años, que los musulmanes nunca le habían pedido disculpas por ocupar España durante ocho siglos.

“Aznar pretendió hace 15 años que los musulmanes pidieran perdón por haber conquistado España y ocuparla por ocho siglos”, escribió Villamil en su cuenta de Twitter.

La publicación la acompañó de una nota periodística del año 2006, en donde se explica que Aznar declaró que muchas personas del mundo islámico pedían al Papa Benedicto XVI disculpas por por un discurso en el que vinculaba al islam con la violencia, sin embargo, él nunca había escuchado a algún musulmán pedir disculpas por haber mantenido su presencia en España por ocho siglos, por lo que calificó las peticiones como absurdas.

“Mucha gente en el mundo islámico clama al Papa para que pida disculpas por su discurso. Yo nunca he oído a ningún musulmán pedirme a mí disculpas por haber conquistado España y por haber mantenido su presencia en España durante ocho siglos. Nunca. ¿Cuál es la razón por la que nosotros los occidentales siempre debemos pedir disculpas cuando ellos nunca deben hacerlo? Es absurdo”, declaró en aquella ocasión el expresidente de España, en una conferencia sobre Amenazas Globales y Estructuras Atlánticas.

Y es que el pasado jueves, José María Aznar declaró, en tono irónico, que sin las conquista de España en México, el presidente de México no llevaría el nombre que lleva. “¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador’. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”.

Esto, a raíz de la indignación que le causó que el Papa Francisco pidiera perdón a México por los “pecados” cometidos por la iglesia en el país.

Durante la convención nacional del Partido Popular (PP), Aznar se pronunció firme en su orgullo por las que considera aportaciones culturales que su país hizo a México en el pasado, claramente contrario a la cruzada que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido en busca de que España se disculpe con los mexicanos por lo que él considera como daños hechos durante la Conquista.

“En esta época en la que se pide perdón por todo: yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer, lo diga quien lo diga”, insistió Aznar, “por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón”.

José María Aznar ironizó con la petición de AMLO de que España pidiera perdón a México.

“Si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría aquí”, dijo Aznar, y agregó: “Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted como se llama? Dígame como se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador”, para ironizar que son apellidos españoles y no aztecas o mayas.

Tras las declaraciones del español, se le cuestionó al presidente López Obrador sobre su opinión sobre el tema, y dijo que no caería en polémicas. ” Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe... entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia mañanera que este viernes se realizó desde Cuernavaca, Morelos, López Obrador recordó que él ha insistido en la creación de una constitución moral, pero ahora se tiene la denominada guía ética, en donde se habla de la importancia del perdón en todos los ámbitos.

