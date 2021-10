Citlalli Hernández llamó ‘racista’ a José María Aznar tras declaraciones contra AMLO

La morenista aprovechó las redes sociales para defender al presidente de la República (Foto: Cuartoscuro-María José López/Europa Press)

La yaga del conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y España se abrió de nuevo este jueves debido a las polémicas declaraciones realizadas por el expresidente del Gobierno español, José María Aznar.

“¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador’. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”, fue lo que dijo Aznar debido a la indignación que le causó el perdón que el Papa Francisco le pidió a México por los “pecados” de la Iglesia católica en ese territorio.

Este mensaje no causó un buen sabor de boca entre los seguidores de AMLO y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues fue un ataque directo contra la figura presidencial y su eterna búsqueda de que España se disculpe con los mexicanos por lo que él considera como daños hechos durante la Conquista.

Varias fueron las voces que se alzaron en contra del político del Partido Popular (PP). Entre ellas no podía falta la de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien utilizó sus redes sociales para reprobar la declaración de Aznar.

En un tuit, Hernández tildó al ex presidente español de “racista” y “conservador” por mencionar que sin la Conquista Española, el nombre del presidente de la República no podría existir, pues se trata de una mezcla de culturas.

“El racista de Aznar como buen conservador no puede ver más allá de sus prejuicios; lo cierto es que la única herencia que dejan personajes como él o su amigo Felipe Calderón es una estela de corrupción y muerte”, escribió.

Su mensaje estuvo acompañado por el posicionamiento compartido por Morena, donde repudiaron los comentarios del político español por considerarlos ofensivos a “la historia de nuestro país, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios de México y el mundo”.

La polémica nació durante la convención nacional del PP, cuando Aznar se pronunció firme en su orgullo por las que considera aportaciones culturales que su país hizo a México en el pasado, claramente contrario a la cruzada que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En esta época en la que se pide perdón por todo: yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer, lo diga quien lo diga”, insistió Aznar, “por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, aseveró José María Aznar.

Hasta el momento AMLO no se ha posicionado respecto a las declaraciones de José María Aznar (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Además de Citlalli Hernández, otros personajes que también saltaron al ruedo por AMLO fueron Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El primero también calificó al español como “buen conservador”, pues cree que por su color de piel vale más , por lo cual calificó las declaraciones realizadas en la Convención como “anacrónicos, salvajes y atrasados”.

Por su parte, Sheinbaum, en medio de las evidencias que la posicionan como la favorita de Morena y de López Obrador para ocupar la candidatura por la presidencia en la elecciones de 2024, señaló que existe una gran diferencia entre el ex mandatario ibérico y el presidente, pues calificó al primero como “racista”, mientras que al segundo como un “humanista”.

AMLO no ha salido a posicionarse al respecto, pero se espera que durante la conferencia matutina de este viernes 1 de octubre se tome algunos momentos para responder estos ataques, como ha venido siendo la costumbre en los casi tres años que llevan estos ejercicios de comunicación.

