“Arrastra su estela de mentiras”: Epigmenio Ibarra reaccionó antes la declaraciones de Calderón en España

Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Felipe Calderón por sus declaraciones en España (Foto: Archivo/Especial)

El productor de Argos, Epigmenio Ibarra, se lanzó otra vez en contra del ex presidente Felipe Calderón, luego de sus declaraciones en la mesa “Crecimiento contra la desigualdad” de la convención nacional del Partido Popular (PP) en España. El también columnista señaló que durante su intervención, el ex panista no mencionó los polémicos nombres de quienes conformaban su equipo de trabajo durante su sexenio, como lo eran Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

“Felipe Calderón arrastra su estela de mentiras hasta España, donde afirma que durante su sangriento sexenio “disminuyó la delincuencia”, lo cual “trajo bienestar a México”. Por supuesto, no mencionó a García Luna ni a Palomino”, mencionó Ibarra a través de cuenta personal de Twitter.

En su ponencia, Calderón aprovechó su tiempo para enlistar los logros de su gobierno, entre los que destacó haber “controlado la violencia en México” y traer “bienestar” a los ciudadanos.

El ex mandatario resaltó los logros de su administración (Foto: TAREK (PP)

“Había una política que era dejar hacer, dejar pasar, que era dejar que los criminales hicieran todo lo que quisieran, no te metas con ellos, y es algo que por desgracia está volviendo hoy a México con una serie de calamidades inenarrables”

El ex presidente explicó que durante su gobierno se reconstruyeron las instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Además aprovechó para criticar la política de Seguridad del actual mandatario: Andrés Manuel López Obrador.

“La política de seguridad actual se titulado ‘abrazos no balazos’ y en la medida en la que se dan abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos constó liberar”, mencionó Calderón.

Las declaraciones de Ibarra trascendieron bajo el contexto en el que García Luna, ex secretario de Seguridad Publica (SSP), es acusado de aceptar sobornos millonarios por parte del Cartel de Sinaloa durante el sexenio de Calderón.

Recientemente se fijó una fecha de audiencia en contra de ex Secretario de Seguridad (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que García Luna fue capturado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas (EEUU). En días pasados La Corte Civil de Florida fijó una fecha de audiencia para el litigio, en donde el Gobierno Mexicano pretende recuperar hasta 250 millones de dólares en bienes del ex secretario.

De acuerdo con registros judiciales, la comparecencia será el próximo 11 de octubre a las 09:15 horas en el Tribunal de Miami Dade ante el juez William Thomas. A través de videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezará los alegatos en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal y mano derecha de García Luna, fue detenido y acusado en julio de 2021 por la tortura en el caso de Florence Cassez.

Se le atribuyeron vejaciones en contra de Israel Vallarta, así como contra Sergio Cortés Vallarta, Eduardo y Ricardo Estrada Granados, a quienes supuestamente torturó cuando fueron detenidos el 27 de abril de 2012.

Luis Cárdenas Palomino es acusado de tortura y de recibir regalos por parte de una organización delictiva (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, el año pasado tuvo acceso a una fuente directa que presenció cómo llegaban relojes costosos y portafolios con contenido desconocido a Alejandro Gertz Manero, hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos envíos provenían de Cárdenas Palomino para pagar u obtener supuestos favores del entonces diputado del partido Convergencia.

“Eran parte de una red de regalos y dádivas que el jefe policiaco entregaba a autoridades de todos los niveles, incluyendo magistrados, jerarcas católicos y representantes populares”, publicó Hernández en su columna Contracorriente de la Deutsche Welle

