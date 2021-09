Juez desechó amparo de alcalde electo en Magdalena Contreras ante caso Gutiérrez de la Torre

El alcalde electo no presentó la firma electrónica ante el juez (Foto: Twitter/@Luis_GQM)

El caso de la red de prostitución que el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y la ex diputada local Sandra Esther Vaca Cortés, mantenía dentro de esta fuerza política sigue arrojando presuntos vínculos con otros políticos.

Esta vez se trató del alcalde electo en Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, también del PRI, quien, por temor a ser vinculado a este delito, presentó un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y jueces penales adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México para conocer si es perseguido o no.

Sin embargo, un juez del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México desechó la demanda por no contar con firma electrónica del priista, así como por la falta de certeza manifestada por la supuesta orden de detención en su contra, informó el semanario Proceso.

Dicha información quedó registrada en el expediente del juicio de amparo 705/2021, donde el abogado de Quijano, identificado ante el juez como Juan Mario López Mendoza, presentó la demanda electrónica, la cual contenía una firma escaneada, atribuida al alcalde electo.

Sin embargo, el formato no fue el correcto para el juez, quien decidió que no procedía por incumplir con el requisito formal para admitir el juicio de amparo, así que, hasta el momento, el recurso legal no procedió.

“Por consiguiente, al no contar con la firma electrónica de quien promueve, sino solamente con el escaneo de una firma autógrafa que se presume pertenece al quejoso, ello equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Pues para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad y se registren en el sistema”, se lee en el documento.

Asimismo, señala que los reclamos presentados en la demanda contra autoridades fueron poco precisos, por lo que los señalaron de “futuros e inciertos”.

“De la lectura íntegra de la demanda se observa que dichos actos son futuros e inciertos, pues los refieren como consecuencias que podrían generarse de ejecutarse las privativas de libertad que reclama”, concluyó la decisión del juez.

Este recurso fue utilizado por Quijano a menos de tres días de tomar posesión del gobierno de la alcaldía y a casi dos semanas de la vinculación a proceso de Claudia Priscila Martínez González, por la probable comisión de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual y de publicidad engañosa, así como de asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación en Delitos en Materia de Trata de Personas de la Coordinación General de Investigación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctima, la colaboradora del llamado “Rey de la basura”, quien hoy se encuentra prófugo, publicó anuncios en periódicos e Internet con ofertas de trabajo para mujeres, de entre 18 y 32 años, en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyas supuestas funciones serían las de una edecán o asistente administrativa.

Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, tras rendir su declaración preparatoria, la Juez Décimo Séptimo Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, le dictó el auto de formal prisión a la responsable.

