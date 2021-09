Se registró sismo de 4.2 grados en Acapulco; no ameritó aleta sísmica

No se reportaron daños luego de sismo de 4.2 grados en Acapulco (Foto: EFE / Alanah M. Torralba)

De nueva cuenta, pobladores de Guerrero percibieron un sismo de una magnitud moderada en las inmediaciones de Acapulco. Sin embargo, contrario a lo sucedido el pasado 7 de septiembre, no se reportó ningún daño derivado del siniestro.

Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 22:22 horas 6 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, la magnitud final calculada fue de 4.2 grados en la escala de Richter. Al tratarse de un sismo moderado, autoridades a nivel estatal y local se abstuvieron de realizar alguna recomendación a la población.

Los canales oficiales de comunicación del gobernador Héctor Astudillo y de la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, se encuentran desprovistos de información relacionada al siniestro.

El epicentro del sismo del pasado 26 de septiembre se registró 6 kilómetros al suroeste de Acapulco (Foto: Twitter@SSNMexico)

Horas más tarde, aproximadamente a las 02:41 horas de este lunes 27 de septiembre, se reportó otro sismo magnitud 4.0 grados en Guerrero, 17 kilómetros al suroeste de San Marcos.

De igual manera, el sistema de Alerta Sísmica Mexicano de la Ciudad de México detalló que el movimiento telúrico registrado no ameritó la activación de dicha alarma, pues la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

“#Sismo detectado el 27-sep-21 a las 02:41:45 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 15 km al sureste de #Acapulco #TenemosSismo”

Cabe señalar que este 26 de septiembre la dependencia registró dos movimientos más, uno en los límites de Michoacán y Guerrero y otro entre Oaxaca y Guerrero a las 14:08 horas.

Desde el sismo del pasado 7 de septiembre se han reportado mil 327 replicas (Foto: EFE / David Guzmán)

De acuerdo con un informe publicado por el SSN, desde el sismo del pasado 7 de septiembre se han reportado mil 327 replicas.

La dependencia señaló que la replica más fuerte fue de magnitud 5.2, percibido en Acapulco, epicentro del sismo del 7 de septiembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a través de sus redes sociales, se ha encargado de alertar y recomendar a la ciudadanía estar atenta de cualquier temblor que azote la República Mexicana.

En tanto, la noche del jueves 23 de septiembre el Sistema Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.1 en el estado de Chiapas. El epicentro del temblor se localizó a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec a las 20:59 horas y tuvo una profundidad de 84 kilómetros.

Por su parte, Protección Civil de Chiapas activó el monitoreo en las diferentes regiones de la entidad. Hasta el momento no hay denuncias o reportes de daños o personas lesionadas.

Qué hacer en caso de sismo

Para prevenir cualquier accidente, se recomienda preparar un plan de emergencias (Foto: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

La CNPC difundió un plan de acción sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.

Antes

- Preparar un plan para saber qué hacer.

- Preparar una mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Asignar responsabilidades a cada persona.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Durante

- Utilizar el cubrebocas todo el tiempo.

- Guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona).

- Utilizar gel antibacterial para desinfectar tus manos.

- Evitar el saludo de mano.

- En caso de estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interior del brazo.

- Evitar tocarse la cara Interrumpir actividades y atender el aviso de alarma.

- Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua.

- Alejarse de objetos que pueden ser peligrosos.

- Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar.

- Evaluar las zonas de seguridad y puntos de reunión.

Después

- Mantener el cubrebocas puesto y el gel antibacterial a la mano.

- No tocar superficies de uso común.

- Revisar que todas las personas estén en la zona de seguridad.

- Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimiento.

- Realizar, por lo menos, tres simulacros al año

SEGUIR LEYENDO: