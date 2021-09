Cuántas réplicas se han registrado desde el sismo del 7 de septiembre de 2021

El SSN cuenta con un personal de poco menos de 30 personas, sin contar a los becarios (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que desde el sismo del pasado 7 de septiembre se han reportado mil 327 replicas.

Cabe señalar que este 26 de septiembre la dependencia registró dos sismos, uno en los límites de Michoacán y Guerrero y otro más entre Oaxaca y Guerrero a las 14:08 horas en Pinotepa Nacional.

Según información de SSN, en las últimas 12 horas han ocurrido 13 movimientos telúricos la mayoría de baja intensidad.

La dependencia señaló que la replica más fuerte fue de magnitud 5.2, percibido en Acapulco, epicentro del sismo del 7 de septiembre.

La Secretaría de Protección Civil (SPC), a través de sus redes sociales, se ha encargado de alertar y recomendar a la ciudadanía estar atenta de cualquier temblor que azote la República Mexicana.

La noche del jueves 23 de septiembre el Sistema Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 5.1 en el estado mexicano de Chiapas.

De acuerdo con información de la dependencia, el epicentro del temblor se localizó a 52 kilómetros al suroeste de Mapastepec a las 20:59 horas y tuvo una profundidad de 84 kilómetros.

Reportes de Protección Civil de Chiapas activó el monitoreo en las diferentes regiones de la entidad. Hasta el momento no hay denuncias o reportes de daños o personas lesionadas.

En estos días se cumplieron 36 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 (de magnitud 8,1) y cuatro del ocurrido en la misma fecha, pero de 2017 (de magnitud 7,1).

Previamente, el 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8,2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas había causado 98 víctimas mortales.

Ante este contexto, Protección Civil ha difundido un plan de acción para qué hacer antes, durante y después de un sismo.

MEX2070. CIUDAD DE (MÉXICO) 19/09/2021.- Ciudadanos participan en un simulacro de sismo hoy, en una unidad habitacional en Tlatecolco, en la Cuidad de México (México). Millones de habitantes de la Ciudad de México participaron este domingo en el macrosimulacro que se realizó simultáneamente en varios estados del país, en medio del miedo de que se repita lo que ocurrió en 2017 cuando un terremoto de 7,1 grados dejó centenares de muertos. EFE/Mario Guzmán

Antes

- Preparar un plan para saber qué hacer.

- Preparar tu mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Asignar responsabilidades a cada persona.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Durante

- Utilizar el cubrebocas todo el tiempo.

- Guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona).

- Utilizar gel antibacterial para desinfectar tus manos.

- Evitar el saludo de mano.

- En caso de estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interior del brazo.

- Evitar tocarse la cara Interrumpir actividades y atender el aviso de alarma.

- Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua.

- Alejarse de objetos que pueden ser peligrosos.

- Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar.

- Evaluar las zonas de seguridad y puntos de reunión.

Después

- Mantener el cubrebocas puesto y el gel antibacterial a la mano.

- No tocar superficies de uso común.

- Revisar que todas las personas estén en la zona de seguridad.

- Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimiento.

- Realizar, por lo menos, tres simulacros al año

Seguir en todo momento las indicaciones del personal del metro, sin excepción. Al ser personal capacitado, saben qué hacer antes, durante y después de un sismo, (Foto: Twitter/MetroCDMX)

SISMO EN EL METRO

El primer consejo que brinda el transporte es permanecer en calma para evitar accidentes. No correr, no empujar y no gritar, ya que de esta forma se evitan caídas o incidentes que pongan en riesgo la integridad de las y los capitalinos.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal del metro, sin excepción. Al ser personal capacitado, saben qué hacer antes, durante y después de un sismo, por lo que se debe prestar atención a sus instrucciones en todo momento.

¿Qué pasa adentro de los andenes? Aquellas y aquellos usuarios que en el momento del sismo se encuentren en el interior del tren, deben replegarse totalmente a las paredes y no acercarse a los vidrios del transporte.

