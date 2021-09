“Cerebro enjuto de Tartufo”: Fernández de Cevallos reventó a AMLO por perseguir a científicos del CONACyT

Diego Fernández de Cevallos aseguró que AMLO tiene una estrategia para encarcelar a sus opositores (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La iniciativa de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre girar órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) sigue causando polémica en todo el país.

Aunque la dependencia de justicia señaló que se trata de una búsqueda por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, las críticas de los usuarios de redes sociales ante esta persecución no se dejaron esperar.

Entre las voces de la oposición que arremetieron contra la dependencia encabezada por Alejando Gertz Manero y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podía faltar la de Diego Fernández de Cevallos, arduo crítico de la administración actual y todas sus decisiones y acciones sin importar su objetivo.

A través de su cuenta de Twitter, desde donde suele generar su discusión, señaló el verdadero motivo de este asedio contra los intelectuales mexicanos, quienes ya presentaron su descontento por esta situación.

De acuerdo con el "Jefe Diego", López Obrador odia la ciencia y la tecnología(Foto: Twitter/@DiegoFC)

Para el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en AMLO persiste un enorme odio contra la ciencia y la tecnología que no deja avanzar al país y provoca estas persecuciones contra la personas e ideas que no coinciden con él y su Cuarta Transformación (4T).

“El motivo de fondo para emprender siniestras embestidas contra intelectuales y científicos es el odio que tiene el cerebro enjuto de Tartufo a todo lo que sea ciencia y tecnología”, señaló el también abogado.

Horas antes de publicar este tuit, el “Jefe Diego” también arremetió contra las recientes declaraciones de López Obrador a sus adversarios, a quienes ha “perseguido” con las instituciones de seguridad para que declaren sobre casos de corrupción en los cuales presuntamente participaron.

Entre los ejemplos que mencionó Fernández de Cevallos se encuentra el de Rosario Robles, ex funcionaria durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) señalada de su presunta relación en el delito de uso indebido del servicio público.

“Cuando Tartufo les dice a los que persigue que comparezcan ante un juez, porque “el que nada debe nada teme”, es que ya les tiene preparadas sus crujías. Así de truhán y miserable. Pregúntele a Rosario y otros más”, escribió.

(Foto: Twitter/@DiegoFC)

La denuncia por parte de la actual administración del CONACyT se originó cuando dicho organismo público decidió retirar el apoyo para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. a través del cual se destinaba el dinero a distintos proyectos científicos.

Se consideró que el Foro estaba haciendo tareas que le corresponden al mismo organismo, por lo tanto decidió retirar los fondos argumentando duplicidad de funciones. El Foro Consultivo reaccionó llevando el caso a un litigio jurídico y posteriormente se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque la SCJN no aceptó el recurso legal, reconoció que los movimientos de presupuesto realizados al Foro eran legítimos.

Sin embargo, la directora general de este Consejo Nacional, María Elena Álvarez-Buylla Roces, aseguró que desconocía la denuncia ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, presuntamente por utilizar fondos de dudosa procedencia.

“No sé de qué me hablas, yo vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, no a acusar absolutamente a nadie”, declaró en un encuentro con medios al llegar a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, evento que encabeza la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Varias personalidades de la política mexicana también se posicionaron en contra desde redes sociales. Tales fueron los casos del ex presidente Vicente Fox, la senadora del PAN Lilly Téllez y la académica Denise Dresser.

SEGUIR LEYENDO