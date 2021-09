La razón de Sheinbaum para no incrementar el presupuesto de las alcaldías en CDMX

Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá un incremento presupuestal para las alcaldías de la capital debido a que “no hay recursos” (EFE/Gobierno de la Ciudad de México)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que no habrá un incremento presupuestal en lo que queda del 2021 para las alcaldías de la capital debido a que “no hay recursos”.

Su declaración se da luego de que la Unión de Alcaldías CDMX (UNACDMX) denunció que las demarcaciones que recibirán en octubre de administraciones morenistas están endeudadas o no cuentan con recursos suficientes para operar los últimos tres meses de 2021.

Por lo que el pasado martes 21 de septiembre, la mandataria capitalina rechazó que su administración cuente con recursos extras para ampliar los presupuestos de las alcaldías; sin embargo, señaló que lo único garantizado son los salarios de los trabajadores.

“Pues ellos tienen que revisar; lo que está garantizado, obviamente, es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad, y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran”, dijo en conferencia de prensa.

La UNACDMX denunció que las demarcaciones que recibirán en octubre están endeudadas o no cuentan con recursos suficientes (Foto: Twitter / @UNACDMX_OFICIAL)

Además, la jefa de Gobierno reiteró que los nuevos alcaldes deberán de apegarse al Presupuesto de Egresos que fue aprobado por el Congreso local para este año.

“Lo que sí no hay, ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad, es un incremento en los recursos porque, sencillamente, no hay recursos; no es que tengamos una caja guardada, como también hacían en los gobiernos anteriores, es todo transparente: están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México”, aseveró la mandataria capitalina.

Unión de Alcaldes de la CDMX acusó falta de recursos en las demarcaciones

A unos días de tomar posesión y de concluir el proceso de transición, la UNACDMX, integrada por siete nuevos alcaldes y dos reelectos de oposición a la actual administración, denunció que no hay claridad sobre los recursos que se están dejando a las administraciones entrantes.

La UNACDMX denunció que no hay claridad sobre los recursos que se están dejando a las administraciones entrantes (Foto: Twitter/@mauriciotabe)

“Siempre dijimos que un mes era muy poco tiempo para conocer la realidad de cada alcaldía y no nos permite hacer una planeación de los últimos tres meses del año, porque no tenemos información suficiente”, señaló la UNACDMX.

Los ediles electos denunciaron que se les está ocultando información relevante sobre los presupuestos; además, informaron que tienen estimaciones sobre necesitar más recursos.

Aunque no hay información sustancial en términos de presupuestos, deudas y gastos comprometidos, agregó la Unión de Alcaldes, “brindarán buenos servicios a las y los capitalinos, sin echarle la culpa al pasado”.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, acusó a la actual administración de realizar contrataciones de último momento para dejar a la alcaldía sin presupuesto frente al cierre del año.

Mauricio Tabe acusó a la actual administración de realizar contrataciones de último momento (Foto: Mauricio Tabe)

“Queremos también advertir a todos los contratistas que no se presten al saqueo de la alcaldía, a estas adquisiciones de último momento que lo que buscan es dejarnos sin recursos”, manifestó.

Por lo que, advirtieron los alcaldes, se auditarán todos los procesos de adquisiciones que se hayan realizado en los meses posteriores a la elección, incluso el periodo de transición, para evitar que otorguen permisos, autorizaciones o haya trámites ilegales.

Además, solicitaron a las administraciones salientes que se extiendan los contratos hasta fin de año en temas como la renta de patrullas, contratos de policías y servicios públicos, y pidieron a la jefa de Gobierno dar respuesta a los temas que le plantearon en las reuniones que sostuvieron por separado hace unas semanas, “pues existen temas urgentes para atender a la gente”.

