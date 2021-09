“No puedo meterme”: López Obrador confió que Fiscalías resolverán denuncias contra la familia Yunes

López Obrador exhortó a las Fiscalías a informar sobre las investigaciones en contra de integrantes de la familia Yunes. (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por la presunta impunidad que los mismos pobladores de Veracruz han señalado hacia integrantes de la familia Yunes, quienes cuentan con diversos antecedentes penales.

Ante ello, afirmó tener conocimiento de dichos casos, no obstante, argumentó que “no puedo meterme” en los asuntos propios de las Fiscalías, por lo cual solamente se limitó a exhortar a los órganos autónomos a “que informen”.

“Que informen, eso es lo que podemos hacer (...) Sí tengo la información pero no puedo yo meterme. No me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma. Él (Fiscal) es el que tiene la responsabilidad”.

En ese sentido, el mandatario subrayó la importancia de contar con elementos y pruebas para sustentar cualquier tipo de acusación; reiteró en la no fabricación de delitos, “no mentir, no robar, no traicionar”, dijo.

Información en desarrollo...