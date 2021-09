Familiares de personas desaparecidas en Santa Fe piden justicia

Desde el establecimiento se comunicaron con sus parientes y, a través de WhatsApp, enviaron una foto de los dos a las 22:39 horas (Foto: Twitter/@EncontrarleCDMX)

Durante la mañana de este martes, los familiares de dos hombres que desaparecieron el año pasado en Santa Fe, en la Ciudad de México, se reunieron para pedir justicia: pidieron una solución al caso frente al local donde fueron vistos por última vez con vida.

En el 2020, Marcos González García y Eduardo Ramírez González, su sobrino, terminaron su jornada laboral como conductores de la ruta 46 y se reunieron para tomar una cerveza en el bar Zona Flow, ubicado en el número 6 de la calle Pólvora, en el pueblo de Santa Fe.

De acuerdo con los reportes, desde el establecimiento se comunicaron con sus parientes y, a través de WhatsApp, enviaron una foto de los dos a las 22:39 horas. Fue la última vez que supieron de ellos.

Los familiares de los hombres que desaparecieron el año pasado en Santa Fe, en la Ciudad de México, se reunieron para pedir justicia (Foto: Twitter/@EncontrarleCDMX)

La madre de Eduardo y hermana de Marcos, Araceli Gómez, declaró que a pesar de repartir cientos de volantes con el rostro de los desaparecidos, las denuncias y el activismo realizado todavía no tienen noticias de su ubicación o paradero.

“Hasta ahorita estamos esperando que las leyes nos dan una respuesta, porque desgraciadamente todavía no sabemos nada, sabemos que tienen unas personas detenidas, pero todavía no sabemos de ellos nada”, dijo durante la protesta llevada a cabo este martes frente bar Zona Flow, reportó La Jornada.

Las personas detenidas fueron identificados como Manuel “N”, dueño del local donde fueron vistos por última vez, y otro sujeto. No obstante, ninguno ha sido sentenciado o condenado por algún delito.

“Nuestro objetivo, nuestra prioridad son ellos, saber dónde están ellos. Si la justicia, la ley los busca o los castiga, obvio me interesa, pero es otra cosa, yo lo que quiero es que me digan dónde está mi hermano y mi hijo”, remarcó Araceli.

“Nuestro objetivo, nuestra prioridad son ellos, saber dónde están ellos. Si la justicia, la ley los busca o los castiga, obvio me interesa, pero es otra cosa, yo lo que quiero es que me digan dónde está mi hermano y mi hijo”, remarcó Araceli (Foto: Twitter/@EncontrarleCDMX)

Alrededor de una decena de amigos y familiares de Marcos González García y Eduardo Ramírez González se reunieron frente al bar: colocaron y pegaron fotografías de ambos en las puertas del local, que ya se encuentra asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Una de las imágenes es la que enviaron a sus parientes por WhatsApp desde el bar Zona Flow.

“Que por favor nos digan, nos apoyen, ¿Dónde están? Ya es un año, ya es mucho, que no nos dan respuestas concretas de dónde están, que de verdad se solidaricen con nosotros, que no nada más digan que trabajan y no trabajan”, pidió Araceli a las autoridades capitalinas.

Colocaron y pegaron fotografías de ambos en las puertas del local, que ya se encuentra asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) (Foto: Twitter/@EncontrarleCDMX)

Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzadas: México registra más de 90,000 desaparecidos

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el objetivo es visibilizar el número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante el año y tener un referente de la gravedad de la situación.

Durante la mañana de este lunes, trascendió que el Movimiento por Nuestros Desaparecido en México (MNDM) exigió afuera de Palacio Nacional, la búsqueda de las más de 90 mil personas desaparecidas en el país.

En México, la cifra de personas no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ha ascendido a 91 mil 327 del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2021.

En tan sólo un mes, hubo un aumento de mil 293 personas desaparecidas, pues hasta el 29 de julio se habían registrado 90 mil 034.

SEGUIR LEYENDO: