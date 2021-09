“Era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos”: AMLO lucha contra la evasión fiscal

Imagen de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprodujo este martes un mensaje de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la evasión fiscal de los ricos para justificar su lucha contra la condonación de impuestos.

“Lo último es lo mejor porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino lo que deben pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan”, manifestó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El presidente de México exhibió en Palacio Nacional el discurso de Biden en el que denuncia que el 1% más rico de Estados Unidos evade USD 160,000 millones de impuestos al año.

El mandatario estadounidense exige en el discurso a las grandes corporaciones y a los multimillonarios que deben pagar su parte justa de impuestos.

Vista de billetes de 500 pesos. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

“¿Cómo es posible que los más ricos del país puedan evitar pagar impuestos? ¿Cómo pueden los más ricos pagar menos porcentaje de impuestos que un profesor, un bombero o un policía?”, cuestiona Biden en el video.

López Obrador expuso el mensaje tras una reciente falla en los sistemas digitales de los bancos en México, ya que denunció que “era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos” en los Gobiernos anteriores.

El presidente mexicano mostró una lista en la que Banamex, Inbursa, Bancomer (ahora BBVA) y HSBC recibieron condonaciones millonarias en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero, un profesional tenga que pagar impuestos, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, un trabajador al servicio del Estado, todos, y a los bancos se les daba el privilegio”, expresó el mandatario.

People walk past the building of Mexico's Central Bank (Banco de Mexico) in downtown Mexico City, Mexico February 28, 2019. Picture taken February 28, 2019. REUTERS/Daniel Becerril

López Obrador ha rechazado crear nuevos impuestos e impulsar una reforma fiscal pese a que el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre para el año 2022 prevé un aumento real de 7.5% en los ingresos.

En su lugar, su Gobierno ha apostado por prohibir la condonación fiscal en la Constitución y por una estrategia más intensiva para cobrar adeudos de los grandes contribuyentes.

“Ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos, entonces todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo”, indicó.

En este contexto, el mandatario reprodujo el video de Biden “porque tiene que ver con lo mismo”.

“Él ha mantenido ese criterio, lo explica con mucha claridad”, comentó.

