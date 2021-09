Ana y su hija 9 años, Estrella, desaparecieron cuando un amigo las visitó, ahora fueron halladas sin vida

Foto: (Leslie pérez Facebook Buscando a Ana y Estrella)

Ana María y su hija Estrella Isabel, quienes estaban desaparecidas desde mayo en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, fueron encontradas sin vida, confirmó su familia.

Ana, de 36 años daba clases de inglés y era mamá de Estrella Isabel, de 9 años. Ambas fueron sustraídas de su propia casa, en Valle de Aragón Tercera Sección, en Ecatepec, Estado de México.

El papá de Anita y también abuelo de Estrellita, así como el papá de la pequeña Estrella, familiares, compañeros y amigos, piden justicia para que este lastimoso acontecimiento no quede impune”, dijeron en un comunicado emitido este jueves.

“Una niña de tan solo 9 años y su mamá de 36, qué mal podían haber hecho para que les cortaran sus vidas de una manera tan intempestiva. La pequeña Estrellita con toda la promesa de una vida plena por delante, con la inquietud de la niñez, con sus ilusiones, carisma, inteligencia, entusiasmo en la escuela, su apego a su familia, a sus compañeritos, con todas sus virtudes que las rodeaban”.

Roberto, su amigo de la secundaria el principal sospechoso

Desde el 17 de mayo, sus familiares y amigos señalan a Roberto Octavio B., conocido de Ana ya que al parecer fueron a la misma secundaria, como presunto responsable. Roberto sería presuntamente policía federal y habría radicado un tiempo en Sinaloa, trascendió.

Tras su desaparición y ante lo que consideraron falta de celeridad en el caso por parte de las autoridades, familiares, amigos y vecinos limitaron el tránsito de vehículos la Avenida Central (Carlos Hank González).

“A las 21 horas del lunes 17 de mayo me comuniqué con ella y me dijo que se sentía un poco mal por que le habían aplicado la vacuna, por lo que un amigo de ella de nombre Roberto Octavio iba a ir a visitarla. Ella no tenía intención de salir a ningún lado”, detalló el padre de Ana.

A la mañana siguiente vecinos vieron salir la camioneta de la maestra, extrañamente con un colchón en el toldo del vehículo.

“A las seis de la mañana vimos salir la camioneta de ella, se nos hizo raro porque llevaban su colchón en la parte de arriba, pero eso es extraño porque imparte clases desde casa, por lo que a esa hora ella no salía”, detalló un vecino de la maestra.

Familiares y amigos acudieron a repartir volantes con sus fotografías para solicitar su búsqueda Foto: (Facebook Buscando a Ana y Estrella)

Sus familiares detallaron que tras llamar a Ana sin éxito acudieron a su casa y encontraron un desorden inusual, sus cajones estaban salidos de los muebles y había señales de saqueo, se llevaron joyas, zapatos, pantallas de televisión y hasta un colchón matrimonial.

Al parecer Ana comenzaba una relación desde hace algunos meses con Roberto Octavio B., quien la frecuentaba y presuntamente sería policía federal.

Tras no contestar las llamadas los familiares encontraron la casa saqueada y sin rastro de Ana y Estrella foto: (Imagen tv)

Tras la separación del padre de su hija, Ana vive sola con Estrella en la colonia Valle de Aragón III Sección, en Ecatepec y a través de un comunicado, la Corporación Educativa Winston -donde labora Ana María- expresó su solidaridad con la familia.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), las mujeres fueron vistas por última vez en su domicilio.

