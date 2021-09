“Tenemos memoria”: Sabina Berman arremetió contra Lilly Téllez tras criticar visita del presidente de Cuba

Sabina Berman se lanzó contra Lilly Téllez, por criticar la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Foto: Cuartoscuro)

Sabina Berman, escritora y analista mexicana, se lanzó contra la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, por rechazar la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a quien calificó como un “bribón parasitario”.

El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la asistencia del cubano a los festejos del 211 aniversario de la Independencia de México; un día después, a través de su cuenta de Twitter Miguel Díaz-Canel envió un saludo a la comunidad mexicana y realizó un homenaje a los Niños Héroes.

“Saludo a #México en el día de homenaje a los Niños Héroes de #Chapultepec, símbolos del valor y la resistencia de su pueblo ante la intervención extranjera. #CubaYMéxico”, escribió.

Lilly Téllez compartió la publicación, aseguró que los mexicanos rechazan el saludo y la presencia de un “bribón parasitario”, y utilizó la misma frase que en su momento el ex presidente Vicente Fox Quesada usó para apurar la visita del ex presidente cubano, Fidel Castro, a México: “Coma y váyase”.

El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la asistencia del cubano a los festejos del 211 aniversario de la Independencia de México (EFE/José Méndez/Archivo)

“Los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted @DiazCanelB lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia.Coma y váyase”, condenó en su red social.

Ante esto, Sabina Berman expresó que la senadora de Acción Nacional apuesta a que las personas no tienen memoria, por lo que la escritora recordó en su red social que Téllez brindó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante su campaña hasta llegar al poder, sin embargo, dejó el partido por “diferencias de criterios” y comenzó su militancia en el PAN.

Berman también señaló que hace una semana la panista se reunió con un líder del fascismo español en el Senado para firmar la ‘Carta de Madrid: En defensa de la libertad y la democracia de la Iberosfera’, en compañía de Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español, Vox.

Lilly Téllez aseguró que los mexicanos rechazan el saludo y la presencia de un “bribón parasitario” (Foto: Cuartoscuro)

“@LillyTellez le apuesta a nuestra amnesia. No nos acordamos que ocupa un curul que los electores le dieron a Morena. No, nos acordamos que hace una semana recibió al líder del fascismo español en nuestro Congreso. Pero no, se equivoca, tenemos memoria”, sentenció la analista mexicana.

La senadora no tardó en reaccionar; junto al tuit de Berman, la panista compartió un cartoon del caricaturista Paco Calderón, en el que se observa a López Obrador gritando “¡Aguas, un fascista!” y tomando el brazo del presidente cubano, quien lleva en la mano izquierda un bate de béisbol salpicado de sangre, un pequeño broche con la bandera de Cuba y unas llaves. Además, se ve una pequeña persona con la playera del revolucionario Ernesto “Che” Guevara saltando de miedo.

A este último personaje Téllez lo remarcó en un círculo azul, y escribió: “¡Ah! Es usted la alterada de la caricatura @sabinaberman ¡igualita!”.

Sin embargo, esta no fue la única crítica que recibió Lilly Téllez ante su rechazó a la visita de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El periodista Julio Astillero criticó a Lilly Téllez ante su rechazó a la visita de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Foto: Facebook@Julio Astillero)

El periodista Julio Astillero compartió la foto de Téllez firmando la “Carta de Madrid” junto con el ultraderechista español, Santiago Abascal, y escribió: “De ‘bribones parasitarios habla quien llegó al Senado a nombre de @PartidoMorenaMx y elogiando a @lopezobrador_ y ahora se mantiene en el cargo y la nómina presupuestal a nombre de otro partido y “líderes”. Lo bueno es que, como firma y dice algo, luego se desdice @LillyTellez”.

A lo que la panista volvió a compartir el cartoon y respondió: “Saludos @julioastillero está dura la competencia pero también ya lo vi a usted aquí muy asustado”.

SEGUIR LEYENDO: