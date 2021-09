Llegaron más de 228,000 vacunas de Pfizer: ya suman más de 31 millones de dosis de esa farmacéutica

Este 14 de septiembre llegaron al AICM 228,150 dosis de la vacuna anti COVID de Pfizer, por lo que ya suman más de 31 millones de biológicos de esa farmacéutica (Foto: @Birmex)

La mañana de este martes 14 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un cargamento con 228,150 dosis de la vacuna anti COVID de la farmacéutica Pfizer, así lo dio a conocer Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V. (Birmex).

A través de su cuenta oficial de Twitter, Birmex resaltó que con este nuevo lote, ya suman 31 millones 73 mil 055 vacunas de este laboratorio, por lo que al día de hoy, las dosis de Pfizer representan el 29% del total de vacunas contra el virus del SARSCOV2 que han llegado en 138 vuelos y 124 embarques.

En un mensaje posterior, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V., destacó que en el transcurso de esta semana se espera romper la barrera de los 110 millones de vacunas contra el COVID-19 en el país.

Hasta este lunes 13 de septiembre, la Secretaría de Salud del gobierno federal reportó 221 nuevos decesos por COVID-19 y 4,161 contagios adicionales respecto a los reportados el día anterior.

De esta manera, en México se han acumulado 267,969 muertes y 3,516,043 contagios desde que el virus llegó a territorio nacional a finales de febrero de 2020.

Cabe destacar que esta es la cifra más baja de defunciones en lo que va del mes de septiembre, pues la última vez que se tuvo un número inferior fue el 14 de agosto cuando se registraron 213 decesos.

De acuerdo con el informe técnico diario, el número de casos estimados disminuyó 14%, con lo que actualmente 82,203 personas presentaron signos y síntomas de COVID-19, por lo que se consideran casos activos y representan 2.2% del total desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, de no respetar las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

Foto: EFE/Carlos Ramírez/ Archivo

Durante la conferencia matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las 32 entidades del país presentan una tendencia a la baja en casos estimados de COVID-19, lo cual -dijo- se debe al avance en la vacunación contra el coronavirus.

“Se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional. Son ya las 32 entidades federativas las que tienen ya una clara tendencia de reducción de los casos y, como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves”, detalló.

Además, aseveró que tras el regreso a clases presenciales, no se ha registrado un repunte de casos positivos por COVID-19 en niños.

“No se muestra que haya incrementos en los casos en personas menores de edad, a pesar que llevamos dos semanas que se abrieron las escuelas. No ha repuntado la epidemia (...) no se ve indicación de que esté repuntando”.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

A ello, el epidemiólogo informó que menos del 10% de los positivos actualmente registrados son en menores de edad, mientras que más del 95% se han presentados en población mayor a 18 años.

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), se han reportado 9 mil 941 casos en la población infantil y juvenil desde el pasado 30 de agosto, cuando México arrancó la vuelta a los salones de clases: 1% en edades de 0 a 4 años; 3% en 5 a 11 años, y 5% en 12 a 17 años.

Sobre las controversias originadas por sus declaraciones sobre los amparos para vacunar a menores de edad, el funcionario aclaró sus argumentos asegurando que solamente niños, niñas y adolescentes con comorbilidades serán candidatos a la vacunación.

