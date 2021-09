Terror en Tijuana: murió una menor y un escolta durante ataque armado en plaza comercial

El ataque ocurrió al interior de la plaza ubicada sobre avenida Paseo Ensenada (Crédito: @GHOSTDEVIIL)

Un empresario, su hija de 11 años y el escolta que los protegía fueron víctimas de un ataque armado en una plaza comercial de Tijuana la noche del miércoles. Los medios de comunicación locales confirmaron que la menor y el guardaespaldas fallecieron en el lugar.

El lamentable hecho ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas, al interior del centro ubicado en el número 502 de avenida Paseo Ensenada, Playas Coronado, fraccionamiento Playas de Tijuana.

Los dos hombres y la menor caminaban hacia el estacionamiento de la plaza comercial cuando fueron atacados. Según los testigos, el sicario abatió primero al escolta y después disparó contra el hombre y su hija.

Testigos identificaron al agresor como un hombre de unos 30 años, quien vestía pantalón claro de mezclilla, sudadera blanca y una gorra oscura.

El cuerpo del escolta fue localizado cerca de la entrada de los cines, a un costado de un café (Crédito: @GHOSTDEVIIL)

“Yo solamente vi que la gente que empezaba a correr, escuché gritos, pero no sabía muy bien que era lo que estaba pasando, pero ya cuando me quería ir vi el cuerpo de la niña, es algo muy triste, no puede ser posible que pase esto”, declaró una testigo al semanario Zeta Tijuana.

Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron efectivos de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional. Ellos reportaron que el cuerpo del escolta fue localizado cerca de la entrada de los cines, a un costado de un café.

El hombre fue identificado como Gerardo Garduño, de 48 años, presunto ex agente de la Policía Municipal de Tijuana.

Los uniformados reportaron que la menor fue localizada en la rampa que conduce al estacionamiento subterráneo.

Guillermo Valdovinos, identificado como su padre, y presunto blanco del ataque, fue trasladado a un hospital en estado crítico por heridas de bala en el abdomen y el brazo derecho. Se presume que era socio de una empresa de seguridad. En su perfil de Linkedin también aparece como Supervisor de logística de empresa proveedora de componentes electrónicos.

La Fiscalía General de Baja California quedó a cargo de la investigación y hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo o un intento de secuestro.

Francisco Ramos, representante de la Mesa de Seguridad en el Estado, informó que en las últimas horas se han registrado 8 homicidios en Baja California, seis de ellos en Tijuana, uno en Tecate y otro en Mexicali.

También dijo que se detuvo a 24 personas, cuatro por el delito de narcotráfico, cuatro por posesión de vehículos con reporte de robo y una más por violencia.

De acuerdo con cifras oficiales, Tijuana registra un promedio de 5,7 homicidios en un día. Esta región, limítrofe con el estado de California, Estados Unidos, es, según la Secretaría de Marina, la más peligrosa del país, seguida de Juárez (Chihuahua); León (Guanajuato); Cajeme (Sonora); Acapulco (Guerrero) y Fresnillo (Zacatecas).

