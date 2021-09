“Serenos morenos”: el meme con el que Lilly Téllez celebró poner a Aristóteles en tendencia

Lilly Téllez es una de las principales opositoras al gobierno de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

El pasado miércoles, tras la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, celebró que gracias a ella estuvo en tendencia el filósofo Aristóteles. Luego de responder al mandatario con una cita del pensador griego, decidió “explicarle” a periodistas afines al tabasqueño quién fue el ilustre personaje histórico.

“SE BUSCAN …para explicarles que Aristóteles existió, a pesar de que no encuentren videos de él en redes”, manifestó la legisladora.

Lilly Téllez se burló de morenistas utilizando su imagen en un meme (Foto: Twitter@LillyTellez)

Más adelante, respondió a un tuit del youtuber Isaí Ramírez, mejor conocido por su programa Quesadilla de verdades, quien avisó a las autoridades que la panista comenzó una persecución en su contra y de otros afamados influencers. Además, la culpó de no soportar la crítica y advirtió que si continúa con sus acusaciones “será denunciada”.

“Atención @FGRMexico la senadora Lilly Téllez ya lanza amenazas dice que nos está buscando, no aguanta la critica, autoritaria y fascista, otro arremetimiento y será denunciada, dejo esto como aviso”, escribió.

La senadora respondió a un tuit del youtuber Isaí Ramírez, mejor conocido por su programa "Quesadilla de verdades" (Foto: Twitter@LillyTellez)

Por su parte, Téllez se burló de la reacción de este e incluso ironizó que la culpan por “el delito de avisarles que Aristóteles existió”. “Los puse en peligro de ser menos ignorantes”, agregó. Incluso, la senadora decidió fijar un meme a modo de provocación, pues debajo de su fotografía se puede leer la frase “serenos morenos”, refiriéndose a todas las personas a favor del partido que puso al tabasqueño al frente del Ejecutivo nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado miércoles, el presidente López Obrador lanzó una contundente crítica a Lilly Téllez por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox.

En este sentido, se refirió a la decisión de la legisladora destacando que en la cuarta transformación no hay “justo medio”, pues solo hay dos caminos; ser liberal o conservador.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones.

Entonces, sí son dos agrupamientos, no hay más: liberales y conservadores”, indicó el tabasqueño.

AMLO y Lilly Téllez se enfrentaron luego de que senadores del PAN firmara un acuerdo con Vox (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @lillytellezg)

Luego del escándalo que generó la firma de un acuerdo de amistad entre senadores del PAN e integrantes de Vox, algunos legisladores blanquiazules decidieron deslindarse y pedir disculpas por ello. Sin duda, uno de los casos más sonados fue el de Lilly Téllez, pues con una fotografía al lado de Andrés Manuel López Obrador y otra junto al presidente del partido español, Santiago Abascal, reconoció sus “decisiones equivocadas”.

La funcionaria se ubicó en la ideología de “centro”, pues destacó como aprendizaje de los recientes acontecimientos que no está de acuerdo con los “extremos”.

“Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas”

En tanto, horas después de la rueda de prensa de López Obrador, Lilly respondió con una cita del filósofo Aristóteles, sobre la “virtud” como cualidad de situarse n un punto medio entre dos “extremos malos”.

“Señor Presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda: ´La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto’ Aristóteles”, manifestó en su cuenta de Twitter.

