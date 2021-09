“Roma paga, pero desprecia a los traidores”: Fernández Noroña se lanzó contra Lilly Téllez por su respuesta a AMLO

El político es uno de los principales defensores de la Cuarta Transformación (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El Diputado Gerardo Fernández Noroña le mandó un mensaje a la Senadora Lilly Téllez con un retweet, recordándole que “Roma paga, pero desprecia a los traidores” después de que la política le dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una frase de Aristóteles.

En la mañanera, el presidente López Obrador mencionó a la actriz Lilly Téllez con respecto a su participación en la firma de la Carta de Madrid junto con más integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones. Entonces, sí son dos agrupamientos, no hay más: liberales y conservadores” comentó el mandatario.

Sobre esto, Lilly Téllez público un tweet dirigido a López Obrador usando una frase del filosofo Aristóteles, y después le dijo que ante su mención en la mañanera le compartía la lección usando la frase de “tenga para que se entretenga”.

La Senadora compartió una frase del filosofo dedicada a AMLO (Foto: Twitter @LillyTellez)

“La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto” se podía leer en la publicación de la política de Acción Nacional.

Ante su comentario, hubo personas que se mostraron en desacuerdo por lo dicho en contra del mandatario. Las burlas y comentarios no se hicieron esperar, destacando algunas publicaciones entre las demás. Tal es el caso de la publicación de Andrea —@andre4T1 en Twitter— que tuvo muchas interacciones rápidamente.

“Ahhh, la tal Lilly Téllez citando a un clásico, el filósofo Aristóteles. La Señora hablando de “virtud”. A la Doñita habrá que recordarle el pensamiento de otro clásico, Platón… Tenga para que aprenda” comentó sobre una imagen que contenía la frase del icónico filosofo “la razón y el valor siempre se impondrán a la tradición y a la ingratitud”.

El Tweet fue compartido por Gerardo Fernández Noroña (Foto: Twitter @andre4T1)

Tuvo tal impacto el comentario en la red social que el Diputado Gerardo Fernández Noroña decidió compartirlo en su perfil personal para marcar postura y hacerle saber a la actriz que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

“Ahí le llaman señora @LillyTellez. Yo le comparto otra frase: ‘Roma paga, pero desprecia a los traidores’” agregó en su retweet el funcionario que en incontables ocasiones le ha mostrado su desagrado a la política de Sonora por haber “cambiado de bando”.

El Diputado hizo un retweet del comentario de la usuaria (Foto: Twitter @fernandeznorona)

Hasta la realización de esta nota, la senadora no ha respondido al ataque del funcionario. Sin embargo, ya han tenido fricciones anteriores donde la integrante del PAN también le ha hecho saber su desagrado hacia las forma de pensar del movimiento en el que se encuentra Noroña.

Sin embargo, si se ha dedicado a compartir respuestas a los comentarios que le han llegado sobre la frase de Aristóteles. Incluso memes han aparecido en su cuenta con una imagen de su persona con la frase “serenos morenos” haciendo referencia a la frase típica y a sus adversarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Que el político perteneciente al partido Morena discuta o entre en polémica con algún opositor, influencer o usuario común de la red social no es algo que sea extraño.

Personajes como Chumel Torres, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox y Margarita Zavala han sido blanco de las criticas de, político que usa las redes sociales para marcar postura a favor de la Cuarta Transformación.

