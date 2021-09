“Tenga para que aprenda”: Lilly Téllez respondió con todo a AMLO

Lilly Téllez constantemente se ha visto envuelta en polémica por sus duras críticas al actual gobierno (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) citando a Aristóteles, luego de que el Jefe del Ejecutivo la mencionara durante su conferencia matutina de este miércoles 8 de septiembre.

“Señor presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda: ‘La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto’. Aristóteles” escribió Téllez a través de su cuenta personal de Twitter.

El mensaje de la senadora se debió a que López Obrador hizo referencia a un tuit anterior en donde Téllez se disculpó por la reunión del pasado jueves 2 de septiembre con Santiago Abascal, fundador y presidente del partido Vox.

Téllez citó a Aristóteles para responder al Presidente (Foto: Twitter/@LilyTellez)

“Por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez: ‘Ya no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel, con López Obrador, y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque no hay en épocas de transformación justo medio, son tiempos de definiciones”, señaló el presidente.

Asimismo, López Obrador declaró que Santiago Abascal debería venir más a México pues considera que la sociedad mexicana debe de tener una afinación política clara.

“Entonces, sí son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más, eso así ha sido toda la historia. Se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales es conservadurismo, liberalismo, eso es, no hay otra cosa. Entonces, bienvenidos los de Fox…Vox”, declaró.

AMLO señaló que el presidente del Vox debería volver a visitar México (Foto: Presidencia de México)

Téllez se disculpó de su reunión con el Vox de manera pública por medio de redes sociales, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que a lado de su fotografía con Abascal subió otra con López Obrador, ambos hechos los catalogó como las “decisiones equivocadas” que ha tomado a lo largo de su carrera política.

Junto a las fotografías, la senadora aseguró no estar de acuerdo con las posturas extremas; señaló que su decisión fue tomada por las críticas que recibió luego de la reunión con Abascal.

“Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas”, compartió la senadora.

En la primera foto se observa a la panista firmando la “Carta de Madrid: En defensa de la libertad y la democracia de la Iberosfera”, en compañía del presidente del partido de ultraderecha español.

La senadora catalogó a ambos hechos como malas decisiones (Foto: Twitter/@LillyTellez)

La segunda imagen es de Téllez con el mandatario federal cuando pertenecía a la bancada de Morena; la senadora le dio su apoyo durante su campaña hasta llegar al poder, sin embargo, dejó el partido el pasado 14 de abril del 2020 por “diferencias de criterios”.

El pasado 4 de septiembre, la senadora se deslindó del partido Vox y defendió su postura al haber firmado la carta.

“Firmé la carta Madrid porque es un contrapeso al Foro de Sao Paulo. Fue a título personal; no tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia”, escribió.

