Lolita Cortés y María del Sol: ella podrían ser las invitadas sorpresas de “¿Quién es la máscara?”, según Álex Kaffie

Fotos: @lolacortesreal / @mariadelsol10

La tercera temporada del programa dominical de Televisa: “¿Quién es la máscara?” está cada vez más cerca de su estreno, así mismo, los rumores sobre los invitados especiales son cada vez más frecuentes en las redes sociales.

Esta vez, Álex Kaffie ha publicado en su columna Sin Lisonja del diraio El Heraldo de México, que María del Sol y Lola Cortés fueron invitadas a participar en la tercera temporada.

Lola además de ser una actriz e intérprete destacada, también ha tenido participación en distintos realitys como: La Academia y Las Estrellas bailan en Hoy.

Lola Cortés es considerada "La juez de hierro", y su participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy" lo ha demostrado. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

El cast de conductores e investigadores fue anunciado por parte del Canal de las Estrellas con una fotografía que muestra a: Alan Estrada, Mónica Huarte, Carlos Rivera, Adrián Uribe, Yuri y Juanpa Zurita.

Adrián Uribe, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita ya habían formado parte del cast principal en ediciones anteriores del programa, por lo que no nos sorprende que los veamos listos para participar en esta nueva temporada de misterios.

“Es un proyecto en el que estuve en la primera temporada como investigador y ahora voy como conductor, creo que es una gran oportunidad que se da. En la segunda temporada no pude porque se atravesó el embarazo de mi mujer, entonces decidí quedarme en casa y ahora dije va, estoy puesto, y como Omar no pudo por su agenda, me dijo: si yo no lo puedo hacer, qué mejor que lo hagas tú” confirmó Adrián Uribe en una entrevista.

(Foto: Instagram: @Canalestrellas)

En la selfie compartida por las redes sociales oficiales del show, se aprecia a la actriz Mónica Huarte reemplazará como investigadora a Consuelo Duval, conductora del reality, El retador. También estará presente esta temporada el actor e influencer: Alan Estrada, quien apareció en la edición pasada del programa como “Jalapeño” pero esta vez regresará a ocupar el lugar que tenía Natalia Téllez, de co-conductora como parte del elenco base.

Entre otras sorpresas que nos esperan, Adrián Uribe regresa no como investigador como lo fue en la primera temporada, sino como conductor de esta tercera edición de este show, reemplazando así a Omar Chaparro en la conducción de la tercera temporada.

“A Omar, me parece que los tiempos ya no le dieron, porque en octubre entra a filmar una película. Esto va a ser en unas semanas más, entonces, se emparejan, se empatan las grabaciones. La máscara está comenzando apenas” comentó Joel O´Farrili.

Omar Chaparro conducirá ¿Quién es la máscara? (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

Las teorías sobre las estrellas que podrían estar en el programa dominical ya se han propagado sobre las redes sociales, creando así más expectativas para esta tercera edición de: ¿Quién es la máscara?

Esta nueva temporada del programa traerá más sorpresas y misterios para que los televidentes puedan adivinar junto con los investigadores quién está detrás de la máscara.

Hasta el momento se desconoce cuáles botargas se podrán observar en esta temporada, aunque en redes sociales se especula que habrá una llamada ‘El Perro’.

El reality hará su gran estreno de la tercera temporada el próximo 10 de Octubre de 2021 por el Canal de las Estrellas a las 8:30 de la noche.

