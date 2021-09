“Una de las peores mañaneras”: Javier Lozano estalló contra la conferencia de AMLO

El panista denostó las palabras de los funcionarios del Gobierno de México (Foto: Saúl López/CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este martes 7 de septiembre el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, estalló contra algunos de los principales integrantes de la “Cuarta Transformación” tras lo vertido en la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

Por medio de su cuenta de Twitter, el panista arremetió contra el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hoy fue una de las peores mañaneras: el imbécil de @HLGatell regateando vacunas para niños. Un @m_ebrard ofreciendo vacunas a Bolivia y Honduras. El presidente justificando las madrizas a los migrantes en la frontera sur. El presidente sin pronunciarse sobre el aborto”, redactó en su red social.

El panista despotricó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Su primer reclamo fue contra el subsecretario de la dependencia de Salud, luego de que éste asegurara que al otorgarle un biológico a las personas menores de 18 años, por el momento, significa dejar sin protección a otra persona que se encuentra con mayor riesgo ante el COVID-19.

“Por cada dosis que por acción judicial se desvía a niños y niñas, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad(de vacunarse) a una persona que tiene un riesgo mayor”, dijo el funcionario de salud en la sección El Pulso de la Salud.

Ante tales declaraciones, el ex senador de la República tildó de “imbécil” al funcionario federal y señaló que sólo regatea las dosis, en lugar de cuidar a la población mexicana.

Hugo López-Gatell expresó en la conferencia matutina la importancia de la vacunación prioritaria a personas de mayor edad. (Foto: Conferencia Matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador).

Mientras que la crítica a Marcelo Ebrard se dio después de que la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) anunció que el Gobierno de México enviará 300,000 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2, del laboratorio AstraZeneca, a las naciones de Honduras y Bolivia.

Durante su participación en la conferencia matutina, el canciller mexicano aseveró que el envío corresponde a las segunda dosis para la población de dichos países. Asimismo dio a conocer que en los próximos meses se apoyará a Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua.

No obstante, la acción no fue bien recibida por el sector de la oposición, ya que para Lozano Alarcón el ofrecer vacunas no se observa como “hecho solidario”, sino como una falta de respeto para los connacionales que no han sido inmunizados.

El canciller Ebrard aseguró que México continuará apoyando los procesos de vacunación en varios países de Latinoamérica (Foto: SRE MÉXICO)

En tanto, los señalamientos al mandatario mexicano se debieron a las declaraciones que se vertieron sobre los hechos que se han presentado en la frontera sur del país, especialmente con la forma en que la Guardia Nacional ha actuado frente a las caravanas migrantes.

El jefe del Ejecutivo aseguró que enviará una carta en los siguientes días a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde abordará el tema migratorio, así como “una propuesta para ordenar el flujo migratorio llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, que haya atención a los pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas (por las cuales migran), lo que siempre hemos dicho”.

Sin embargo, tales palabras el militante del Partido Acción Nacional las tomó como “una vaga justificación” ante los actos que han cometido las autoridades migratorias mexicanas contra los migrantes.

AMLO aseguró que para enfrentar el problema en la frontera sur, hablará con el presidente Joe Biden (Foto: Presidencia de México)

No obstante, no fue la única critica al mandatario, ya que también le recriminó por no tener una posición firme ante el tema del aborto. Horas después del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le pidió pronunciarse sobre el tema en cuestión.

Y es que durante la habitual conferencia en Palacio Nacional, el mandatario evitó hablar de la temática, argumentó que de hacerlo tocaría aristas delicadas y le significaría “exponerse a un desgaste”.

SEGUIR LEYENDO: